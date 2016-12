Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les erreurs les plus fréquentes des femmes dans une relation Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Décembre 2016 à 18:50 | | 0 commentaire(s)|

Les relations humaines ne sont pas simples, et encore moins lorsque ça concerne le côté affectif.Il n'est pas toujours évident que relations amoureuses obtiennent le succès escompté et restent stables au fil des ans, ceci étant en partie dû à certaines conduites qui peuvent s'avérer irritantes voire impossibles à supporter pour l'autre.



Surtout, nous vous donnons une liste des erreurs plus fréquentes commises par les femmes dans les relations, celles qui font sortir n'importe quel garçon de ses gonds



Tenez-en compte et évitez-les.



Être très possessive, territoriale et vouloir tout contrôler. Au début, c'est peut-être seulement l'expression d'une certaine forme de flatterie, mais avec le temps ça fatigue et ce n'est rien d'autre que le reflet de votre insécurité constante et de votre désir de contrôler jusqu'au plus infime mouvement de votre partenaire. Renoncez-y : non seulement c'est impossible, mais c'est aussi très exaspérant.



Manifester constamment l'envie de changer votre partenaire ou lui mettre la pression pour qu'il change. C'est une erreur très fréquente des femmes dans les relations et il faut souvent beaucoup de temps et d'expérience pour comprendre qu'il n'est pas possible de changer quelqu'un d'autre si ce dernier n'en a pas envie. Les reproches constants au sujet de quelconques défauts et les comparaisons usent la relation, et il faut donc l'éviter.



croire que vous pouvez transformer ses défauts en vertus. C'est très lié au point précédent et il est important de comprendre que non seulement votre partenaire a des défauts, mais vous aussi : il est nécessaire que les deux partenaires acceptent cela, qu'ils le respectent et ils apprennent à vivre avec.



Envahir son espace : les hommes ne supportent tout simplement pas cela. Avant d'être un partenaire, c'est aussi un individu et chacun doit avoir son propre terrain d'expression, un espace pour partager avec des amis et faire des activités qui n'incluent pas nécessairement le partenaire



Une des erreurs typiques et monumentales des femmes dans les relations est de s'imaginer que son propre bonheur dépend entièrement de l'autre. Non seulement c'est une illusion irréalisable, mais ça crée aussi une sorte de pression très élevée dans la relation.



Chaque couple a ses propres problèmes mais, dans la mesure du possible, évitez de commettre ces erreurs, respectez votre homme et essayez de développer une relation d'amour, saine, propice à la tranquillité et la stabilité au lieu des disputes et des conflits.



Conseils



Être jalouse, possessive et vouloir contrôler excessivement votre partenaire n'amènera rien de bon : personne n'aime être dominé en permanence, rappelez-vous cela.



Les relations doivent être basées sur l'amour, le dialogue, le respect et la confiance : lorsque ces éléments sont présents, cela rend difficile de commettre ces erreurs.



Source : toutcomment



