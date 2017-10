Les ex-travailleurs de 19 entreprises menacent de se faire entendre

« Le collectif pense avoir fait preuve de beaucoup de patience. Sans tomber dans la désespérance qui ouvre la voie à toutes les dérives en restant toujours dans la voie du dialogue et du respect des normes républicaines malgré la souffrance matérielle et morale de ses membres. Le gouvernement devrait tenir en compte pour nous permettre de recouvrer nos droits, rien que nos droits, au nom de la justice et de l’Etat de droit », a lancé Moustapha Guèye.

« Outre le fait de nous avoir fait recevoir par son Directeur de Cabinet, Oumar Youm qui a mis en place un comité technique sur la question, il a également soulevé la question deux fois en Conseil des ministres et a donné des instructions pour un règlement de ce passif douloureux ». Ainsi, il a demandé au Premier ministre « de veiller au suivi permanent des contentieux sociaux dans les entreprises, au paiement intégral des droits légaux des travailleurs concernés ». « Pourquoi depuis le 10 mars 2017, soit plus de 6 mois, rien n’a été fait ? », se demande le coordonnateur du collectif de ces travailleurs, Moustapha Guèye.

Parmi ces entreprises citées, on peut noter Translast, Sitiba, Sotrac, Sapal, Sdv-Sénégal, Sodefitex, Sotexka, Icotaf, Socosac, Air Afrique, Sias, Afrisen, Transrail, Communauté urbaine, Savana – Saly, Club Aldiana...



