Les familles de la cité Célibataires de Sicap Baobabs sous la menace d'un déguerpissement La direction générale de la Sicap (Société immobilière du Cap-vert) de connivence avec l’Association syndicale des propriétaires et locataires des sicap (ASPLS), menace d'expulser les populations de lacité Célibataires sise à Sicap Baobabs pour des raisons non connues à ce jour. Le coordonnateur de Sicap "cité Célibataires", Samsidine Badji dit qu'ils sont "menacés de déguerpissement par la Sicap . Ce association syndicale poursuit-il, a eu à déguerpir les cités Célibataires Sicap Rue 10, cité Célibataires Sicap Karack, et les prochaines victimes seront les familles de la cité Célibataires Sicap Baobabs".

Il s'est exprimé ce matin, à Dakar lors d’une conférence de presse tenue par les populations de la cité Célibataires de Sicap Baobabs.

« Nous avons habité ces quartiers depuis 1954. Et depuis lors, nous payons régulièrement à la Sicap », déplore le coordonnateur des cités Célibataires, Samsidine Badj qui soutient qu’ « en 1978, nos parents avaient gagné un procès au tribunal. A la suite de cela en 2006, la Sicap est venue rencontrer les populations de la cité Célibataire pour leur proposer un dédommagement de 2 millions de F CFA qui correspond au frais de construction d'une maison et un terrain de 150 m carré à Jaxaay ».



Il poursuit qu’ « à cette époque, nous avions dit à la Sicap que nous n'étions pas d’accord sur le montant proposé de 2 millions. Et c’est là que cette association a pris le relais pouir convaincre ceux de Karack », déplore-t-il.





Selon lui, l’association syndicale des propriétaires et locataires des sicap (ASPLS) est un syndicat mafieux, qui n’a d’ailleurs jamais parlé au nom des populations, il vise son propre intérêt.



Une plainte va être déposée aujourd’hui à la Direction générale pour notifier au Directeur général de la Sicap que ce syndicat ne parle plus au nom des populations des cités Célibataires.





« Maintenant, nous demandons au directeur de la Sicap de réparer cette injustice et surtout ceux de la cité Célibataires Sicap Rue 10 qui ont vu le promoteur disparaître avec l’argent des familles », intime le coordonnateur du jour avant de demander au directeur "de construire des maisons décentes et de les donner aux populations".



Il ajoute : « On n’a pas encore reçu des sommations, mais par mesure de prudence, on se prépare parce qu'ils ont des pratiques qui ne sont pas dignes avec leur syndicat ».



Les populations de cette cité demandent une cité clés à main à la place de 2 millions qui ne peut en aucun cas satisfaire leur droit au logement.



Pour Seydi Gassama, le directeur exécutif Amnesty international Sénégal, la situation que la cité Célibataires est en train de vivre depuis un certain temps, est "particulièrement douloureuse et injuste".



« A la suite de la décision de cette société immobilière qui veut les déguerpir pour utiliser les terrains, édifier des villas hors de portée pour ceux qui étaient là, tout en leur donnant des logements dans des quartiers éloignés avec des sommes dérisoires qui ne permettent même pas de faire un fondement », c’est du moins les propos de Seydi Gassama qui ajoute: "nous devons combattre ces pratiques qui sont nébuleuses".





Il exprime tout son soutien aux populations de la Sicap cité Célibataires et lance un appel un appel au président Macky Sall et à tous les khalifes généraux à venir accompagner ces populations dans le combat.





Babacar Ba, le président du forum des Justiciables demande à la population de Sicap cité Célibataires d’utiliser tous les moyens pour mener ce combat. « S’il s’agit de descendre dans la rue, il faut le faire, il faut y mettre une détermination », dit-il.





Thierno Malick Ndiaye

