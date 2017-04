Les faux tétons, nouvelle tendance de l'été 2017 ? (Photos)

Mesdames, laissez tomber vos soutiens-gorges pour adopter les faux tétons qui pointent. Déjà portés fièrement par Samantha Jones dans la série Sex & the City, ils reviennent en force cette année. Cet accessoire, plutôt étonnant au premier abord, est commercialisé par marque Just Nips (littéralement "Juste les tétons"). Il a pour but de créer l'illusion que vos tétons pointent. Et l'entreprise propose deux modèles : le Cold Nips qui est la taille la plus petite et le Freesing Nips qui reproduira un téton qui aura l'air d'avoir pris un petit coup de froid. Effet caliente garanti ! Ils sont à porter sans modération sous tous vos hauts, tops, ou pulls.

Et pour les appliquer rien de plus simple car ceux-ci fonctionnent comme des cache-tétons à coller sur la peau. Mais rassurez-vous car ils sont hypoallergéniques. Plus rien ne vous retient pour tester ces petites merveilles qui donneront à toutes vos tenues ce petit truc en plus !



Sensibiliser au cancer du sein !

Ces faux tétons n'ont pas qu'une fonction esthétique. L'origine première de ce produit, pour la présidente de la marque, Molly Broman, est de sensibiliser au cancer du sein, une maladie qui touche de nombreuses femmes dans le monde entier. "Lorsque vous allez mettre les Just Nips, vous allez forcément toucher vos seins. Je souhaite donc que les femmes s'auto-examinent mais aussi se renseigner tant qu'il est encore temps", a t-elle déclaré au magazine Refinery29. En plus d'être à la pointe du style, ces faux tétons permettront de faire un petit check-up pour voir si tout va bien.



Freesing Nips - © JustNipsForAll.com Freesing Nips - © JustNipsForAll.com

Destigmatiser le téton féminin !

Lorsque Molly Broman a pensé son nouvel accessoire, elle y a mis un peu de ses convictions féministes. "Lorsque vous porterez les Just Nips, que ce soit pour être fashion ou parce que vous êtes féministes, nous voulons que vous les portiez fièrement sans en avoir honte", a t-elle confié. Des mots qui viennent soulever un problème de notre société car le téton féminin est encore trop stigmatisé - contrairement à celui de l'homme. Sur les réseaux sociaux, les poitrines des femmes sont trop sexualisées ce qui entraîne parfois la censure de certaines photos ou vidéos. Pour remédier à cette inégalité, un mouvement appelé FreeTheNipple a été créé en 2015. Il dénonce toutes ces absurdités que l'on rencontre à l'égard du téton féminin.

Porter ces nouveaux faux tétons pourrait bien être le nouveau mouvement féministe de demain !