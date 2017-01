«Les femmes au foyer de Daech», le sketch de la BBC qui crée la polémique

Sur la seule page Facebook de la chaîne publique, la vidéo intitulée «The Real Housewives of ISIS» («Les vraies femmes au foyer de Daech)» a été vue à plus de 21 millions de reprises, a été partagée 374 000 fois et a généré plus de 88 000 commentaires.



Le sketch est une parodie de l'émission de télé-réalité américaine «The Real Housewives» qui suit le quotidien et les péripéties sociales d'un groupe de riches femmes au foyer aux Etats-Unis. Dans cette version revue et corrigées par la BBC, elles sont remplacées par des femmes de djihadistes en hijab qui évoquent leurs problèmes de garde-robe ou leurs déboires conjugaux.



Gilets explosifs et hashtags «mort à l'Occident»



«Plus que trois jours d'ici la décapitation et je n'ai toujours rien à me mettre», dit l'une d'elles, Afsana. Une autre ne cache pas son mécontentement lorsqu'elle voit que son amie porte le même gilet explosif qu'elle. «Elle me copie en tout», s'offusque-t-elle. tandis que deux autres femmes au foyer djihadistes pianotent assidûment sur leurs smartphones et écrivent des hashtags «mort à l'Occident».



Elles n'hésitent pas non plus à se plaindre de leur maris. «Il n'arrête pas de parler de ses 40 vierges, pourquoi ne peut-il pas être heureux avec moi ?», se lamente l'une des «housewives» «Ali m'a acheté une nouvelle chaîne, qui fait 2,5 m de long, donc je peux presque sortir de la maison, ce qui est génial», s'enthousiasme une autre des épouses, alors qu'elle est enchaînée à la cuisinière.



La BBC n'a pas souhaité faire de commentaire, mais Heydon Prowse, l'un des auteurs du sketch, s'est dit «ravi», sur Twitter, «que le pays s'empare du débat».



msn