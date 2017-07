Les femmes de Bby répondent à Idrissa Seck : « Le bilan de Macky Sall plaidera en sa faveur »

Face à la presse, Marième Badiane, présidente des femmes de Bby a déclaré que « 300 000 personnes bénéficient de bourses de sécurité familiale dans le pays. 23 000 femmes ont bénéficié de la césarienne, le FAISE a financé 3000 femmes de la diaspora, sans compter la carte d’égalité des chances. Le PUDC a transformé le visage du monde rural. C’est plutôt quand on se limite à Dakar, qu’on n’a pas de vision ».



Pour elle, l’opposition est dans « l’incapacité chronique » de formuler une offre politique sérieuse au peuple sénégalais pour cette campagne. « On n’a pas besoin de battre campagne, le bilan de Macky Sall plaidera en sa faveur pour élire tous les investis », a lancé Marième Badiane, qui informe que les femmes de Benno ont distribué une dizaine de millions entre les 168 femmes investies pour leur venir en aide.



A ceux qui pensent que le Premier ministre n’a pas de vision pour cette campagne pour les législatives du 30 juillet, Marième Badiane a répondu : « sa vision est celle de Macky. Quand il a été directeur de cabinet de Macky Sall, il a crevé le plafond, faisant en sorte que Wade soit satisfait du travail de Macky Sall. On n’a pas un Premier ministre bavard, il est pragmatique, nous sommes dans le temps des réalisations ».





