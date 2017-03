Les femmes de Missira demandent à l'Etat de leur octroyer des camions frigorifiques et des financements Aminata Diène, la présidente des femmes de Missira, a fait lundi un plaidoyer pour l'octroi aux femmes de Missira de camions frigorifiques et des financements pour l'optimisation de leur commerce dans la pêche. C’est dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures de pêche, que le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, a présidé la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation du ponton du Centre de pêche de Missirah (département de Foundiougne, région de Fatick) le lundi 20 mars 2017.

