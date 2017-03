Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les femmes de teint noir sont-elles les plus belles? Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017 à 08:00 | | 0 commentaire(s)| Les femmes de teint noir sont-elles les plus belles ? C’est la question qui a été posée à une poignée de femmes d’Afrique Subsaharienne dans quelques pays d’Afrique. De façon unanime, les femmes d’Afrique subsaharienne sont convaincues qu’elles détiennent la première place, lorsqu’on parle de beauté féminine partout dans le monde.



Selon ces dernières, la femme au teint noir reflète la beauté naturelle dans toute son authenticité. A en croire, leurs témoignages, les autres teints auraient été corrompus par la nature (climat, le soleil) et par la culture (l’utilisation des produits de beauté).



En plus, lorsque la femme au teint noir est bien entretenue, sa peau est la plus attirante que toutes les autres peaux parce qu’elle dégage une certaine énergie positive qui les rend irrésistibles face à l’homme.

La même question de savoir si les femmes au teint noir sont-elles les plus belles, a été posée aux femmes asiatiques. Précisément, aux chinoises. Certaines ont plutôt relativisé le teint noir comme critère de beauté. Selon ces Asiatiques, certaines femmes de teint noir sont belles et d’autres pas du tout.



D’autres chinoises ont même estimé que ce ne sont pas seulement les femmes au teint noir qui sont belles mais on doit dire que toutes les femmes quelque soit leur couleur de peau sont belles. En plus du teint noir qui décrit la beauté d’une femme, il y a aussi son feeling personnel, son comportement, sa façon de se rendre désirable, martèlent les Chinoises.

Souce: gabonlibre



Accueil Envoyer à un ami Partager