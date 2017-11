Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les femmes en jean déchiré "méritent d'être violées", selon un avocat Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017 à 12:09 | | 0 commentaire(s)| Nabih el-Wahech, un avocat égyptien, a estimé lors d'un débat télévisé fin octobre que violer les femmes qui portent des jeans déchirés est "un devoir national".

Le débat avait pour objet un projet de loi sur la prostitution en Egypte. Nabih el-Wahech, avocat conservateur qui jouit d'une grande notoriété dans son pays, a ainsi déclaré à ses interlocutrices : "Une fille qui se balade dans la rue, avec une déchirure sur son jean, au niveau de la cuisse ou de son derrière, vous savez ce que j'en pense ? Je pense qu'harceler une telle fille est un devoir national, la violer est un devoir national !" Nabih el-Wahech, un avocat égyptien, est au cœur d'une vive polémique depuis fin octobre. Et ce, pour des propos extrêmement problématiques sur les femmes, tenus dans le cadre d'un débat télévisé, diffusé mi-octobre sur la chaîne égyptienne Al-Assema, rapporte L'Orient-Le Jour. Le débat avait pour objet un projet de loi sur la prostitution en Egypte. Nabih el-Wahech, avocat conservateur qui jouit d'une grande notoriété dans son pays, a ainsi déclaré à ses interlocutrices : Le Conseil national égyptien pour les femmes veut porter plainte De son côté, le Conseil national égyptien (NCW) pour les femmes a annoncé son intention de déposer une plainte contre la chaîne de télévision Al-Assema, ainsi que contre l'avocat.

Maya Morsi, présidente du NCW, a estimé que les propos de l'avocat étaient "un appel flagrant au viol des femmes" et contraires à la Constitution égyptienne qui protège les femmes contre toute forme de violence. D'autres activistes et journalistes égyptiennes se sont également indignées sur les réseaux sociaux.

Selon un rapport de l'Onu publié en 2013, 99,3 % des femmes égyptiennes affirment avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel dans la rue. Selon une étude publiée en par le magazine américain Forbes, Le Caire, la capitale égyptienne, est même l'une des villes les plus dangereuses au mode pour les femmes. Ces propos ont immédiatement indigné les femmes présentes sur le plateau, ainsi que le modérateur du débat, Saïd Hassasine.De son côté, le Conseil national égyptien (NCW) pour les femmes a annoncé son intention de déposer une plainte contre la chaîne de télévision Al-Assema, ainsi que contre l'avocat.Maya Morsi, présidente du NCW, a estimé que les propos de l'avocat étaient "un appel flagrant au viol des femmes" et contraires à la Constitution égyptienne qui protège les femmes contre toute forme de violence. D'autres activistes et journalistes égyptiennes se sont également indignées sur les réseaux sociaux.Selon un rapport de l'Onu publié en 2013, 99,3 % des femmes égyptiennes affirment avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel dans la rue. Selon une étude publiée en par le magazine américain Forbes, Le Caire, la capitale égyptienne, est même l'une des villes les plus dangereuses au mode pour les femmes. ledauphine.com





Accueil Envoyer à un ami Partager