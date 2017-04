Les femmes socialistes et la caution de Khalifa Sall En prenant la parole hier, lors de la manifestation des socialistes de Médina, la fille d’Adja Arame Diene, Ngoné Guéye a émis l’idée selon laquelle, les femmes de sa localité voudraient payer la caution de Khalifa Sall pour lui permettre de sortir de prison.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2017 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

Ce, dit-elle, pour débarrasser Khalifa Sall de ces tracasseries puisque accusé sans raison sur des faits qu’il n’a pas commis et pour de l’argent qu’il a remis à des Dakarois. « Le maire de Dakar n’a mis dans sa poche aucun franc de ces sous qu’on lui réclame. Et nous femmes de Dakar, nous demandons qu’un expert nous dise combien chaque femme doit débourser pour qu’on ait le montant réclamé », a soutenu Ngoné Guèye.



Un peu plus tard, le micro central est revenu dire que cela va revenir à environ 30 mille francs par femme. Me El Hadji Diouf qui s’offusque également du sort de Khalifa Sall, de s’interroger:"comment peut-on demander de payer l’argent qu’il a dépensé pour soutenir le président du groupe parlementaire BBY, Moustapha Diakhaté lors des obsèques de sa maman ? Comment peut-on demander au maire de rembourser l’argent qu’il a utilisé pour aider le vice-président à l’Assemblée nationale, Abdou Mbow pour soigner ses yeux ?"



L’As

