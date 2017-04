Les ferrailleurs sonnent l’alerte et demandent à l’Etat de prendre ses responsabilités Les ferrailleurs exigent de l’Etat, à songer à l’avenir de ces pères et mères de familles qui, depuis des décennies, exercent licitement des activités génératrices de revenus sur ce site. Et ladite association appelle l’Etat à venir négocier, à prendre ses responsabilités. Le secrétaire général de ladite association, Cheikh Diop s’est prononcé aujourd’hui, à Dakar, lors d’une conférence de presse.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2017 à 15:38 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook