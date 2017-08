Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Les forces irakiennes reprennent Tal Afar à l'EI Rédigé par la redaction le 26 Août 2017 à 14:20 | Lu 28 fois Les unités du contre-terrorisme ont libéré le quartier de la Citadelle et celui de Bassatine à Tal Afar, a fait savoir l'armée.

Tal Afar, qui comptait avant l'entrée de l'EI quelque 200 000 habitants, est stratégique dans l'offensive contre l'EI, tant en Irak qu'en Syrie. Les forces irakiennes ont annoncé samedi avoir repris le contrôle du centre de Tal Afar, où se trouve la citadelle ottomane de cette ville du nord, l'un des derniers bastions de l'organisation Etat islamique (EI) en Irak. «Les unités du contre-terrorisme (CTS) ont libéré le quartier de la Citadelle et celui de Bassatine à Tal Afar. Ils ont hissé le drapeau irakien sur la citadelle», affirme dans un communiqué le général Abdelamir Yarallah, chef des opérations militaires de la bataille de Tal Afar.

Après ces avancées, la police fédérale et les CTS ont annoncé avoir mené à terme la mission qui leur avait été confiée. Ces forces qui opéraient depuis le front ouest et le front sud, ont «terminé leur mission dans l'opération pour Tal Afar», a ajouté le général Yarallah.



Il a toutefois précisé que les combats se poursuivaient pour reprendre al-Ayadieh, une localité au nord de Tal Afar, et ses environs ainsi que les dernières poches de résistance djihadiste, dans la ville.

L'EI toujours présent

Les forces irakiennes sont désormais en passe d'emporter l'un des derniers bastions de l'EI dans le pays, pilonné depuis des semaines par les avions irakiens et de la coalition internationale anti-EI emmenée par les Etats-Unis.



Samedi, les forces irakiennes avaient également repris les quartiers al-Salam et al-Ourouba (nord-est), al-Qadissia (nord-ouest) et al-Rabie, qui borde la citadelle à l'ouest. La veille, elles avaient reconquis les quartiers al-Nasr (est), Saad (ouest) et al-Taliaa, qui borde la citadelle au sud.

Tal Afar, qui comptait avant l'entrée de l'EI quelque 200 000 habitants, est stratégique dans l'offensive contre l'EI, tant en Irak qu'en Syrie. Elle était notamment un point de passage et d'acheminement en armes et en hommes du «califat» autoproclamé.



Une fois la ville reprise, Bagdad entend lancer l'offensive sur Hawija, à 300 km au nord de Bagdad. L'EI est également toujours présent, dans la province occidentale d'Al-Anbar et tient plusieurs zones le long de la frontière syrienne, notamment la région désertique d'Al-Qaïm. En Syrie et en Irak toutefois, l'EI a perdu de larges pans de son «califat» et, notent les experts, des milliers de combattants que les contingents de djihadistes étrangers, aujourd'hui moins nombreux, peinent à compenser.

(L'essentiel/nxp/afp)

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Conakry : L’éboulement dune décharge a fait 9 morts Egypte : un réseau de trafic d’organes démantelé