Les gants de Miss Afrique du Sud créent la polémique Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2017 à 13:23 | | 0 commentaire(s)| Les photos de Demi-Leigh Nel-Peters portant des gants lors d'une visite à des enfants noirs dans un orphelinat à Soweto ont déclenché un tollé sur internet - mais le personnel de l'orphelinat dit que toute insinuation que Miss Afrique du Sud est raciste est "ridicule".

"Bien sûr, ce n'était pas parce qu'elle ne voulait pas toucher les enfants noirs", a expliqué Carol Dyantyi, porte-parole du Centre communautaire Orlando West Ikageng.

Nel-Peters faisait du bénévolat pour nourrir les orphelins et les gants étaient une mesure de santé et de sécurité, a précisé la responsable du Centre.



"Nous lui avons dit, et à tous les autres bénévoles, de les porter pendant qu'ils touchaient des aliments autour des enfants", a ajouté Dyantyi.



"Il s'agissait simplement de protéger les enfants du risque de nourriture contaminée. Cette réaction des médias sociaux est ridicule".



Des milliers d'utilisateurs de Twitter ont critiqué Nel-Peters après que des photos d'elle lors d'une visite mercredi dans un orphélinat de Soweto ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

Certains ont accusé la reine de beauté d'avoir porté des gants latex "parce qu'elle ne voulait pas toucher les enfants noirs" alors qu'elle a partagé des images de ses chiens étreints et de ses enfants blancs à mains nues.



