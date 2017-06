Les garages de mécaniciens à l'heure du Ramadan: des changements opérés sur l'heure du travail et la clientèle n'est plus aussi matinale En ces temps de Ramadan, bon nombre de services revoient leurs heures de travail. Leral a choisi de faire un tour chez les mécaniciens pour en savoir plus, sur la manière dont ils occupent leurs journées tout en jeûnant.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juin 2017 à 16:01 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook