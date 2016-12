Les gardes du corps des présidents ougandais et égyptien en viennent aux mains lors d'une visite officielle

Les médias ougandais et égyptiens ont rapporté une bagarre qui a opposé les gardes du corps du président égyptien, Abdel Fattah Al-Sisi, en visite d'Etat en Ouganda, et ceux du président ougandais, Yoweri Museveni. L'incident a eu lieu dimanche 18 décembre à l'entrée du palais présidentiel ougandais à Entebbe, non loin de Kampala, la capitale.

Selon le site de The Ugandan, repris par le site Egypt Independent, les forces spéciales de commandement de la garde présidentielle ougandaise, qui s'occupent de la sécurité de la famille du chef de l'Etat, se sont empoignées avec quatre agents égyptiens qui tentaient d'entrer dans le palais présidentiel avec leurs armes, ce qui est contraire à la pratique en Ouganda. Une vidéo postée sur Facebook et sur YouTube montre l'altercation.



Pas d'armes dans le palais présidentiel ougandais



Nul ne peut entrer armé dans le palais présidentiel, pas même des agents d'autres services de sécurité. Les armes à feu doivent être déposées à l'entrée.

Abdel Fattah Al-Sisi avait répondu à une invitation du président ougandais pour des entretiens sur le renforcement des relations bilatérales et de sécurité.



source: fr.news