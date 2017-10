Les gros risques du Sénégal avec les Accords de partenariat économique Au nom de sa coalition, Guy Marius Sagna revient à la charge, estimant que des pays comme le Sénégal risquent de perdre jusqu’à 240 milliards de FCFA par an, à cause des Accords de partenariat économique.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Octobre 2017 à 15:51 | | 0 commentaire(s)|

« Si nous appliquons les Accords de partenariat économique, un pays comme le Sénégal va perdre 240 milliards de francs CFA par an. Nos paysans, nos Pme-Pmi vont avoir des difficultés pour vendre et vont donc fermer. Le chômage va augmenter. Le nombre de Sénégalais qui seront jetés sur les voies de l’émigration, va augmenter », a prédit Guy Marius Sagna dans les colonnes de Walf quotidien.



« Le FCFA et les APE vont constituer un cocktail mortifère qui va faire que nos pays vont détruire toute possibilité de production locale et vont dépendre davantage encore, des ressources minières, pétrolières et gazières », analyse le chef de file du mouvement « non aux APE ».



Il relève que sa coalition est plus que jamais déterminée pour faire face aux APE. « Nous sommes aujourd’hui plus que jamais déterminés à dire non aux APE. Pour nous, rien n’a changé sous le soleil depuis que nous avons commencé à nous battre contre ces accords », a-t-il promis.







La rédaction de leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook