Les hommes : voici quelques signes importants qui montrent qu’une femme s’intéresse à vous

La plupart des hommes ne savent pas reconnaître les différents signes qu’une femme utilise pour signaler son intérêt envers eux. Une fois que vous apprenez comment les savoir, il sera beaucoup plus facile pour vous de brancher avec les femmes qui s’intéressent déjà à vous. Voici quelques signes à prendre très au sérieux.



 Elle se rapprochera de vous plus souvent et sollicitera de la confidentialité de vos conversations.



 Elle permettra de garder un contact visuel avec vous … puis rapidement, elle va détourner le regard.



 Elle vous sourira, elle va trouver des raisons de vous parler.



 Elle sera la première à demander votre nom ou d’autres questions personnelles vous concernant.



 Elle va tenter de savoir quel âge vous avez ou si vous êtes célibataire.



 Elle peut légèrement vous toucher pendant une conversation.



 Elle se rapprochera de vous quand vous êtes en train de parler.



 Elle vous enverra des messages aléatoires.



 Vous serez capable de détecter une jalousie de sa part quand vous parlez à d’autres femmes.



 Elle vous complimentera beaucoup…



Thierno Malick Ndiaye avec Afrikmag