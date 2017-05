Les images de la 2e édition -un an sous le parasol: les petites gouttes(association de solidarité internationale pour le Sénégal): distribution de dons aux albinos.

Le CDEPS de Petit Mbao a accueilli ce samedi, la 2e édition de "Un an sous le Parasol". Une cérémonie qu'organise l'association de solidarité internationale pour le Sénégal (Les Petites Gouttes) pour distribuer des dons de médicaments, lunettes et produits au profit des personnes atteintes de la maladie d'albinisme et qui sont dans le besoin.