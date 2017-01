Les incondistionnels de Jammeh: le général Saul Badjie, Jimbe Jammeh, Umpa Mendy, en exil avec lui

L'ancien président Yahya Jammeh, qui a quitté le pays sous peu,s'est exilé avec la plupart de ses proches collaborateurs, The Fatu Network peut révéler.



Parmi les noms cités, le général Saul Badjie, le commandant de la garde de l'État, Oumpa Mendy, le responsable de la protection des personnes et même Jimbe Jammeh, un prétendu officier de protocole et parent de M. Jammeh.



Il est également confirmé qu'Amadou Joof, le ADC à la Première Dame est parmi ceux qui vont en exil avec Jammeh et sa famille. Ils sont tous selon des rapports, autorisés à aller avec leurs membres de la famille entière sur l'exil.



M. Jammeh, la famille et les proches collaborateurs ont quitté Banjul ce samedi en partance pour la Guinée Conakry.