Les jeunes du PDS très remontés contre Macky pour n'avoir investi aucun jeune de la COJER sur les listes électorales

L'Union des jeunesses travaillistes libérales (UJTL) condamne fortement le manque de considération du président Macky Sall à l'endroit de la jeunesse pour n'avoir investi aucun jeune de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER) sur les listes électorales.



Dans une déclaration parvenue hier à Enquête, Toussaint Manga, Secrétaire général de ladite structure qui regroupe les jeunes du Parti démocratique sénégalais (PDS) et ses camarades, expriment leur solidarité et affirment solennellement "placer l’intérêt des jeunes et leur juste place dans la société au-dessus des considérations politiques partisanes".



Selon eux, "déshonorer la jeunesse en l'assimilant uniquement à du bétail électoral, est inacceptable de la part de Macky Sall qui continue de manquer à sa parole avec la promesse jamais tenue de leur offrir cinq cent mille emplois".



Auparavant, les jeunes de l'UJTL se sont félicités de la confiance placée en la jeunesse sénégalaise de façon générale et particulièrement, celle du PDS, suite à la publication de la liste des investitures de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal.



"Le frère Secrétaire général Me Abdoualye Wade dont l'attachement à la jeunesse n'est plus à démontrer, vient de faire de cette entité, la coalition de la jeunesse sénégalaise en misant sur les jeunes cadres.



De toutes les listes en compétition, celle de Wattu Senegaal a le plus honoré la jeunesse sénégalaise pour avoir investi des leaders jeunes sur la liste nationale", se glorifient-ils.



Par ailleurs, se prononçant sur les questions électorales, les jeunes du PDS avertissent le gouvernement contre une quelconque tentative de réforme du Code électoral sénégalais à quelques semaines seulement des prochaines élections législatives.



"Nous mettons en garde le Président Macky Sall dans sa volonté de tripatouiller le Code électoral sous le fallacieux prétexte de l'existence d'un nombre important de listes.



Il est et reste le seul responsable de cette pléthore de listes non seulement pour avoir introduit de façon irréfléchie dans la constitution un dispositif autorisant les indépendants (...)", soutiennent-ils.



Enquête