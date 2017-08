Les joueurs du Barça posent avec Neymar... et mettent leur direction en sacré pétard (images)

Mardi soir, Neymar et Daniel Alves, deux joueurs du PSG, étaient à Barcelone pour fêter un anniversaire. De nombreux joueurs du Barça étaient présents (voir photo ci-dessous), et cela n'a pas fait plaisir à la direction du club catalan.



Selon InfoSport+, la direction du Barça est furieuse que ses joueurs aient posé avec Neymar... Le désormais attaquant du PSG est parti en mauvais termes avec les dirigeants catalans, et voir leur vedette Messi poser avec lui, cela ne passe pas...



