Les leaders de Macky 2012: « L’opposition est un groupement d’intérêts économique de frustrés »

La conférence des leaders de Macky 2012 qui s’est réunie ce mercredi 10 Mai 2017 au siège de Benno Bokk Yakaar sis à Liberté 1 sous la présidence de Moustapha Fall Che, est d’avis que « l’opposition est un groupement d’intérêts économique de frustrés, de mécontents qui ne peuvent s’entendre sur l’essentiel. C’est un compagnonnage à court terme et improductif ».



Ainsi, Moustapha Fall Che & Cie sont plus que jamais convaincu qu’au « soir du 30 Juillet, le bilan du président Macky Sall de ces cinq dernières années, fera la différence face à une opposition, à qui le peuple a retiré sa confiance et désavoué un 25 Mars 2012 ».



Toutefois, les leaders de Macky 2012 ne comptent dormir dans leurs lauriers. Mieux ils, ils ont décliné leur feuille de route qui épouse parfaitement le plan d’actions adopté à la conférence des leaders de Benno Bok Yakaar du 22 Avril 2017.



« Il ressort des visites de proximité déjà entamées une adhésion et une mobilisation totale des populations aux politiques sociales, économiques, culturelles, etc…. du Président Macky Sall », note le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.