Les longues (et fréquentes vacances) de Monsieur Trump Rédigé par Alain Lolade le 5 Août 2017 à 21:04 | Lu 95 fois "FAITES CE QUE JE DIS..." - Donald Trump s'est octroyé 17 jours de vacances dans l'une de ses propriétés de luxe, dans le New Jersey. Le président américain, qui avait à plusieurs reprises attaqué Barack Obama sur ce sujet, fait lui-même l'objet de critiques depuis plusieurs mois à cause du nombre de jours passés dans ses clubs de golf de luxe.





Celui qui est entre temps devenu président des Etats-Unis semble avoir changé d'avis, ou en tout cas, il n'aime pas son boulot.



Il vient en effet de s'accorder une pause estivale de 17 jours pour se remettre des six premiers mois passés à la Maison-Blanche.



Donald Trump a décollé de Washington ce vendredi soir, pour se rendre dans l'une des ses propriétés, dans le New Jersey.



Le milliardaire, qui avait assuré pendant la campagne qu’il ne quitterait que rarement la Maison-Blanche à cause de la charge de travail importante, s’apprête à passer un peu plus de deux semaines à Bedminster, à une heure de route de New York. Il y possède un club de golf de luxe, le Trump national golf club.



Accro à Mar-a-Lago



Selon l’une des porte-paroles de la Maison Blanche, le président devrait continuer à travailler pendant les deux prochaines semaines, évoquant des "vacances de travail".



Ces longues vacances devraient alimenter encore un peu plus la polémique sur la fréquence exceptionnelle des jours de repos du milliardaire depuis qu'il est devenu président. Depuis janvier, il a séjourné à de nombreuses reprises loin de la Maison-Blanche, soit dans sa propriété de Mar-a-Lago, en Floride, soit à Bedminster.



Le président aurait d'ailleurs justifié cet éloignement, en disant que la Maison-Blanche était un "dépotoir" (dump).







