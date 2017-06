Les lycéens s'inspirent de cette nouvelle tendance chez les stars

Les stars en claquettes-chaussettes



Yahoo Style France•16 juin 2017

N’écarquillez pas les yeux, la mode est bel et bien aux chaussettes-claquettes. À qui imputer le crime ? Aux réseaux sociaux et à certaines stars, bien sûr. Alrima, un rappeur a même dédié un morceau au phénomène. Accompagné d’amis, il danse dans une cité en claquettes-chaussettes. La vidéo a été vue plus de 2,3 millions de fois. Un phénomène.



Le succès est tel que les claquettes-chaussettes ont même envahi certains lycées. De là à dire que le rappeur Alrima est à l’origine de l’influence, il y a un pas. Comme à son habitude, Rihanna a une longueur d’avance. En 2012, elle s’affichait à la cool en claquettes-chaussettes. D’autres stars ont essayé, avec plus ou moins de succès.