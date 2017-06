Les matches contre l’Ouganda et la Guinée Equatoriale décalés à 21h

Lundi 5 Juin 2017 à 10:39

Les matchs du Sénégal contre l’Ouganda et la Guinée-Equatoriale initialement prévus les 5 et 10 juin, à 20h se tiendront à ces mêmes dates, mais vont démarrer à 21h, a appris l’APS samedi auprès de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Ils se joueront tous les deux au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar.



Le match contre les "Cranes" de l’Ouganda est une rencontre amicale internationale.



Contre le "Nzalang Naciona"l de Guinée-Equatoriale, il s’agit en revanche, de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, prévue au Cameroun.



Des médias ont annoncé les forfaits de trois joueurs sénégalais, Younousse Sankharé (Bordeaux, France), Diao Baldé Keita (Lazio, Italie) et Alfred Ndiaye (Hull City, Angleterre).



Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, a convoqué 26 joueurs pour un stage qui se déroule depuis le 27 mai, à Saly-Portudal.

