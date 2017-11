Les meilleurs aliments pour le petit déjeuner Plusieurs d’entre nous prennent des déjeuners bourrés de glucides (hydrates de carbone). Dans le cadre d’un déjeuner santé, les experts conseillent de consommer des glucides complexes, avec de l’avoine ou des grains entiers. Mais il vous faut aussi des protéines que l’on trouve dans les produits laitiers, la viande, les œufs ou les noix. Elles donnent la sensation d’être rassasié plus vite et pendant plus longtemps, et elles sont essentielles au bon fonctionnement des muscles et du cerveau.





Nous savons tous que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Les personnes qui mangent des aliments inappropriés le matin ou, pire, sautent le petit-déjeuner, connaissent des problèmes de métabolisme, de concentration et de poids. Donc, voici la liste des aliments qui rendront votre petit-déjeuner meilleur pour votre santé.





Les flocons d’avoine



Commencez votre journée par un bol de flocons d’avoine accompagnés de fruits – les fraises et les bananes sont de bonnes options – et de lait allégé. Ils contiennent un large éventail de minéraux, de vitamines et d’antioxydants, ainsi que du fer, des protéines et des glucides. Manger des flocons d’avoine au petit-déjeuner vous aidera à abaisser votre taux de cholestérol et votre tension artérielle et réduira vos chances de développer une maladie cardiaque ou certains types de cancers. Ils sont bourrés de fibres qui absorbent l’eau. Ceci ralentit votre processus de digestion, élimine la sensation de faim et vous aide donc à contrôler votre poids.



Les œufs



Ces incroyables aliments ont fait un grand retour ces dernières années. Après s’être négligés à cause de leur taux élevé en cholestérol (un jaune contient environ 60% de votre allocation quotidienne), les œufs sont maintenant considérés comme une bonne source de protéines et de nutriments comme la vitamine D. La recherche a montré que le taux de cholestérol dans notre alimentation a moins d’impact sur le cholestérol sanguin qu’on ne le pensait.



Les œufs sont une excellente source de protéines (6 grammes par œuf). Ils sont également riches en calcium et en vitamines A et D. ils gardent votre peau et vos yeux en bonne santé grâce à un antioxydant, la lutéine. Les personnes qui mangent des œufs au petit-déjeuner, se sentent rassasiées plus longtemps, et perdent ainsi du poids, tout en développant leurs muscles.



Si, en général, vous choisissez de consommer des protéines maigres et d’éviter les excès de graisse et de cholestérol, les œufs sont une bonne alternative dans votre régime alimentaire.





Les yaourts



Les yaourts sont riches en calcium, en protéines, en vitamine B et en riboflavine. Ils contiennent une quantité de graisses variable. Un yaourt allégé contient 9,3 grammes de protéines, 253 calories et 4,6 g de graisses. Ceci dit, consommer des yaourts allégés aide à perdre du poids en raison du calcium et des protéines qu’ils contiennent.



Les smoothies aux fruits



Riches en nutriments, les smoothies sont une bonne option pour votre petit-déjeuner. En y ajoutant des flocons d’avoine, vous obtenez un formidable bol d’énergie.



Nous vous suggérons la recette suivante: 1 banane surgelée, 130 g de fruits surgelés (fraises, mangue, cerises), 125 cl de lait allégé ou un yaourt nature allégé, 2 ou 3 cuillères à soupe de miel, 125 g de flocons d’avoine. Passez tous ces ingrédients au mixeur et buvez.

