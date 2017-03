Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Les mesures de sécurité aérienne aux Etats-Unis Rédigé par la rédaction le 22 Mars 2017 à 21:31 | Lu 60 fois Aux Etats-Unis la presse s’interroge ce matin sur le bien-fondé des mesures concernant les vols procédant de certaines destinations. Après avoir interrogé différents experts en matière de sécurité, des informaticiens et des responsables officielles de l’administration américaine le Washington Post en vient à la conclusion que mettre dans des bagages enregistrés en soute un ordinateur portable ou une tablette n’évitera pas un éventuel drame.

Selon cet article d’analyse, si des groupes terroristes sont en mesure de miniaturiser des engins explosifs, ces derniers peuvent très bien exploser dans la soute et faire autant de dégâts. Et les experts informatiques eux précisent que si les mesures annoncées hier sont de nature à éviter d’être piraté, un téléphone portable est aussi efficace qu’un ordinateur. Donc ces mesures ne préviendront pas un éventuel piratage de système informatique.

Qu’est-ce qui justifierait alors ces nouvelles restrictions ? Selon le Washington Post, elles s’inscriraient tout simplement dans la politique dite de « l’Amérique d’abord » que souhaite promouvoir Donald Trump. En agissant ainsi, il s’attaque à des compagnies qui bénéficient d’un gros soutien financier de la part de leur gouvernement. C’est donc un coup de pouce aux compagnies américaines et aussi une tentative pour freiner le développement des grands hubs au Moyen-Orient selon le Washington Post qui étaye son propos en rappelant que Donald Trump avait tenu une réunion avec les principaux patrons de compagnies américaines en février dernier et qu’il avait annoncé avoir « entendu les plaintes » de ces chefs d’entreprises.

Donald Trump met la pression sur les élus républicains



Il est très rare que le président américain se déplace jusqu’au Capitole. Mais à deux jours d’un vote crucial sur la réforme de l’assurance maladie, l’urgence était de mise et Donald Trump n’a pas hésité à s’y rendre pour sermonner les 237 membres républicains de la Chambre des représentants détaille ce matin le New York Times.



Cette première grande réforme sous l’ère Trump ne peut pas échouer. « Une défaite n’est pas acceptable » aurait dit Donald Trump à ces élus lors d’une réunion à huis clos selon une personne qui y assistait. Selon ce témoin le message du président était le suivant : « si on ne le fait pas, on perdra la Chambre et le Sénat l’année prochaine ». Le problème c’est que ce texte divise encore au sein des conservateurs, malgré la présentation d’une version amendée ce lundi. Jeudi deux cent seize voix seront nécessaires pour valider le texte avant qu’il ne soit transmis au Sénat. Et pour l’instant les Républicains ne sont vraiment pas sûrs que le compte y soit, d'après le quotidien new-yorkais.



La Cour Suprême argentine confirme la condamnation d’un prêtre pour pédophilie



C’était une décision très attendue, et pour cause : cette affaire fait les gros titres depuis 2000 lorsqu’un certain Gabriel révéla devant les caméras d’une émission télévisée qu’il avait été victime d’abus sexuels de la part du père Grassi lorsqu’il avait treize ans et qu’il résidait dans la fondation gérée par ce prêtre, détaille Clarin. Dix-sept ans après ces révélations, la Cour Suprême a confirmé la sentence (quinze ans d'emprisonnement).



Grassi retourne donc en prison pour finir de purger sa peine : c’est-à-dire un peu plus de douze ans selon Juan Pablo Gallego, l’avocat de la victime. Ce dernier n’a pas hésité hier à affirmer que désormais c’est une nouvelle vie qui débute pour lui, pour Gabriel et même pour le père Grassi après ces dix-sept années de procédures. Maintenant c’est au tour de l’Eglise de faire son travail estime La Nacion puisqu’à l’heure actuelle ce prêtre n’a toujours pas été renvoyé par cette dernière.



Au Mexique : le comportement de certains touristes américains dérange.



C’est à lire dans Excelsior. Les jeunes Américains sont actuellement en vacances, ce que l’on appelle le « spring break » outre-Atlantique. Pendant une semaine de nombreux étudiants vont faire la fête au Mexique explique le quotidien, principalement dans l’Etat du Yucatan, dans le golfe du Mexique. Et leur comportement cette année choque. Le quotidien raconte une scène : alors qu’un bateau de vacanciers mexicains s’approchait d’un groupe d’étudiants ces derniers se sont mis à scander « build the wall », c’est-à-dire construisez le mur.



Cet épisode n’est qu’un des nombreux actes qualifiés de xénophobes enregistrés ces derniers temps de la part de touristes américains selon Excelsior. Mais cela s’avère compliqué d’y mettre un terme puisque ce sont principalement les touristes américains qui se rendent dans cet Etat pour qui l’industrie du tourisme reste financièrement indispensable.



source:RFI

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Barack Obama raconte ses années de disette à New York: “J’avais une seule assiette, une seule serviette” Nouveau drame familial en France: il tue ses trois enfants et sa femme puis se suicide