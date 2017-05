Les minutes de la présentation de l’ancien député sénégalais Alcaly Cissé au juge saoudien

En prison depuis 4 ans 9 mois, l’ancien député sénégalais Alcaly Cissé a été présenté au juge saoudien qui gère son dossier, le lundi 29 mai 2017 a appris Afrique Midi d’une source bien informée. Le juge est surpris de voir Alcaly maintenu aussi longtemps en prison. Son accusateur qui refuse de retirer la plainte a fait savoir que M. Cissé a signé un document qui lui a valu la prison. Alcaly qui veut laver son honneur tient à être jugé pour sortir définitivement des ténèbres des prisons saoudiennes. Son avocat, Me Tine, joint par Afriquemidi n’a pas voulu faire de commentaire sur ces derniers éléments du dossier mais espère que son client va retrouver la liberté tout prochainement. L’homme d’affaires Alcaly Cissé est détenu en Arabie Saoudite à la prison centrale de Djeddah depuis 2014 après son extradition du Maroc. Cette affaire est partie d’une plainte contre Alcaly Cissé pour escroquerie déposée au milieu des années 2000 par un homme d’affaire saoudien. M. Cissé qui était député et militant du Parti démocratique sénégalais a vu ensuite son immunité parlementaire levée dans le cadre de l’action judiciaire. La justice sénégalaise l’a reconnu en 2008 coupable d’escroquerie et l’a condamné à deux ans de prison. Il fait appel et obtient une relaxe en 2010. L’Arabie saoudite qui réclame sa tête lance un mandat d’arrêt contre lui. Arrêté à l’aéroport de Casablanca (Maroc) en septembre 2012, il sera finalement extradé en Arabie Saoudite après plus d’un an en prison. Son cas a beaucoup préoccupé les défenseurs des droits de l’’homme. Rédaction-afriquemidi

