Les (multi)millionnaires en Afrique:qui sont-ils, où sont-ils et qu’achètent-ils? L'Institut New World Wealth et la banque AfrAsia Bank ont publié un rapport sur les millionnaires du continent africain entre 2006 et 2016. Ils sont 145 000, dont 7 000 qui sont même multimillionnaires, et possèdent au total 800 milliards de dollars.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2017 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|

Dans le top 5 des pays où vivent ces grosses fortunes, l'Afrique du Sud est largement en tête, suivie de l'Egypte, du Nigéria, du Kenya et de l'Angola.



En Côte d'Ivoire, on compte 2 500 millionnaires. Ils sont 600 au Rwanda, le même nombre qu'en République démocratique du Congo (RDC).



Les millionnaires africains sont de plus en plus nombreux (19% de plus, en 10 ans) et la progression la plus spectaculaire est à Maurice, avec 230% de plus. Ce pays a bénéficié de sa croissance économique et a su attirer les plus riches.



Où placent-ils leur argent ? Dans l'art, le bon vin, les voitures de collection et, pour se faire plaisir aussi, les montres de luxe au prix de 10 000 dollars pièce. Le marché représentait 13 millions de dollars en Afrique, en 2006. Il est passé à 46 millions en 2016.



L'immobilier reste une priorité pour ces privilégiés. Ils consacrent, en moyenne, entre 25 et 30% de leur richesse à leur propriété. Plus d'un tiers possède une résidence secondaire à l'étranger. Londres, New York et Genève sont particulièrement appréciées et pour y aller, le plus simple, c'est le jet privé. 160 multimillionnaires en possèdent un en Afrique du Sud, 90 au Nigeria et 50 en Egypte.







RFI

