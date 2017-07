Les nominations du Conseil des ministres de ce 5 juillet 2017

Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des Ministres, mercredi 5 juillet 2017, à 10 heures, au Palais de la République.



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Le Colonel Sidya DIEDHIOU est nommé Attaché militaire naval et de l’air, près l’Ambassade du Sénégal à Rome Quirinal, en remplacement du Général de Brigade, Mamadou DIOUF ;



Monsieur El Hadji Ndiogou DIOUF, Economiste, Directeur de Cabinet du ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat, est nommé Président du Comité paritaire public-privé chargé de la régulation, de la médiation, de la conciliation et de la coordination des acteurs évoluant dans les zones économiques spéciales (ZES).