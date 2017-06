Les nominations du Conseil des ministres du 21 juin 2017

Le Président Macky Sall a réuni le Conseil des Ministres, mercredi 21 juin 2017, à 11 heures, au Palais de la République.



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Mamadou NDIAYE, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République de Corée, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, en remplacement du Général de Corps d’Armée, Abdoulaye FALL.



Monsieur Lamine KANE, Conservateur des Parcs nationaux, est nommé Directeur des parcs nationaux, au ministère de l’Environnement et du Développement durable, en remplacement de Monsieur Soulèye Ndiaye, appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Colonel Aly SECK, Ingénieur des eaux et Forêts, est nommé Inspecteur technique au ministère de l’Environnement et du Développement durable.



Le Ministre Porte-parole du Gouvernement