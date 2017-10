Les partisans de Malick Gakou s’engagent pour la libération de Khalifa Sall

« Nous allons lutter pour que Khalifa Sall recouvre la liberté avant la prochaine élection présidentielle », ont promis les jeunes partisans de Malick Gakou.



« C’est un combat non seulement pour la démocratie, mais encore parce que tout le monde veut qu’il soit candidat », ont-ils motivé. Dans ce sens, Malick Guèye et ses camarades appellent toutes les forces vives du pays, à les rejoindre dans leur lutte. Ils promettent de « dévoiler très bientôt leur plateforme ».



Ces jeunes estiment que l’incarcération du maire de Dakar est « politique » pour la bonne et simple raison que le pouvoir veut l’empêcher d’être candidat en 2019. « Comme il l’a fait avec Karim Wade.» Dans le texte, ces jeunes notent qu’ils sont « sûrs qu’avec les candidatures de Malick Gakou, Karim Wade, Khalifa Sall à la prochaine élection présidentielle, le leader de l’APR ne pourra pas triompher, car les Sénégalais lui ont tourné le dos ». Ils prophétisent qu’en 2019, « Macky Sall arrivera en quatrième position, au meilleur des cas ».







La rédaction de leral.net