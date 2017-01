Les partisans du maire Bamba Fall se révoltent : pneus brûlés et routes barrées

Des jeunes de la Médina ont tenu à manifester leur courroux face au placement sous mandat de dépôt de leur maire Bamba Fall.



Pour ce faire, ils ont brûlé des pneus et bloqué la circulation. Ils avaient annoncé la couleur, vendredi dernier. En menaçant de se faire entendre, si leur édile était emprisonné.



Pour rappel, c’est cette après-midi que le responsable socialiste de la Médina et huit autres de ses camarades ont été placés sous mandat de dépôt. Ce, après trois retours de Parquet.



C’est du Bureau politique du 05 mars 2016 émaillé d’incidents au Siège du Parti socialiste que tout est parti. Plusieurs Chefs d’accusation pèsent sur les prévenus, dont notamment celui de tentative d’assassinat.



Actusen.com

