Les pèlerins laissés en rade à Dakar vont ester en justice, l’Etat du Sénégal

L’affaire des 153 pèlerins laissés en rade à Dakar par des voyagistes privés, risque de connaître d’autres développements. L’avocat de la partie civile, Me Baba Diop, menace d’élargir sa plainte à la Délégation générale au pèlerinage à la Mecque et à l’Etat du Sénégal.



« Nous attendons de voir plus clair dans cette affaire ; nous pensons que la responsabilité doit être élargie », a-t-il campé mercredi, sur Rfm (privée). Il soutient qu’ «il s’agit là d’une infraction pénale si l’Etat ne respecte pas son engagement à convoyer des pèlerins aux lieux saints de la Mecque ».



Pour le moment, l’avocat plaide pour la poursuite de la procédure pénale.

«Nous comptons poursuivre la procédure parce que dès l’instant que l’action publique a été enclenchée, la Brigade de la Foire est en train de préparer le dossier », a détaillé Me Baba Diop.



Il confie que « dans le cadre des auditons, une partie civile était déjà entendue au nom et pour le compte de toutes les parties qui sont au nombre de 153 personnes ». L’avocat qui informe qu’il adjoindra la liste de toutes les victimes, révèle que les mis en cause sont aujourd’hui en garde-à-vue et qu’ils pourraient être présentés au Procureur de la République, « dès que tout sera réuni ».