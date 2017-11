Les pharmaciens exigent "l’incinération publique" des médicaments saisis à Touba Au cours d’une conférence de presse qu’ils ont animée ce mercredi pour se prononcer sur la grosse affaire de médicaments impropres saisis à Touba, les pharmaciens demandent «l’incinération pure et simple» des produits évalués à 1,365 milliards de Fcfa.

« Nous n’accepterons pas, cette fois-ci, que cette saisie dorme dans des lieux inconnus et des destinations que nous ne connaissons pas. Ce n’est rien d’autre que de la drogue. Il faut que cette saisie fasse l’objet d’une incinération officielle, et devant les journalistes et toutes les autorités », a dit le président de l’Ordre des Pharmaciens.



La consommation n’est pas conseillée d’autant plus que ces produits ne sont pas autorisés au Sénégal. « Ces produits n’ont aucune autorisation au Sénégal », a-t-il précisé, soulignant que cela constitue un danger.



A l’en croire, la flambée des maladies chroniques est due en grande partie à la consommation des produits, non seulement qui sont contrefaits, mais aussi détenus par des non professionnels.



Le convoyeur est arrêté et un mandat d’arrêt international est lancé contre le propriétaire des deux camions de médicaments saisis. « Le convoyeur a été placé sous mandat de dépôt ; un mandat d’arrêté a été lancé contre la personne supposée être le propriétaire des médicaments », a révélé l’avocat de l’Ordre des Pharmaciens, Me Abdoulaye Babou.



L’avocat crie même à la victoire. « Heureusement, nous sommes contents parce que l’affaire va aller en information, c’est-à-dire que le Procureur saisit un juge d’instruction et lui demande d’ouvrir une enquête sur des chefs. Ici aussi, on peut être satisfait de ce fait que c’est une enquête criminelle qui va être ouverte », s’est-il réjoui. Les personnes qui seront rattrapées seront jugées devant une chambre criminelle », s’est-il réjoui.



L’Ordre des Pharmaciens a invité l’Etat à l’action « en criminalisant », par exemple, toute forme de vente de produits pharmaceutiques en dehors des structures habilitées.







