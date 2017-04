Les pionniers de l’aviation au Sénégal

Comme prévu, Pierre Rosière a donné vendredi dernier une conférence sur le thème des pionniers de l’aviation au Sénégal. Il était bien question des pionniers et non de l’aventure de l’Aéropostale, plus tardive. Nous sommes alors en 1910, Blériot vient de traverser la Manche.



Une multitude de constructeurs plus ou moins sérieux construisent des aéroplanes en Europe et l’armée, qui commence à s’y intéresser, en commande 4 pour le Sénégal, à titre d’expérience. Un terrain est sommairement aménagé à Bambey. Les avions sont malheureusement mis rapidement hors d’usage.



Avant cela, toutefois, en mai 1912 l’un d’entre eux, piloté par Philippe Féquant, soulève l’enthousiasme des populations en parvenant à rallier Bambey à St-Louis. Cette photo a été prise à son arrivée à St-Louis, le 2 juin. Il y est accueilli par le maire, Justin Devès, et le conseiller municipal, Georges Dupit.





senegalmetis.com