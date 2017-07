Les politiciens viennent à Kanel seulement si on est en élection, selon les jeunes du Kanel Les jeunes de Kanel sont levés en un seul homme pour manifester contre la démarche des politiciens. Selon ces jeunes, la vie est dure à Kanel. La manifestation s’est déroulée hier, dans certaines zones Kanéloises pour fustiger le comportement des politiciens.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2017 à 23:30 | | 0 commentaire(s)|

Ces jeunes très remontés, accusent les politiques de ne pas respecter les populations Kanéloises. « Nos politiciens viennent qu’à Kanel, seulement si on est en élection », déplore ces jeunes qui soutiennent qu’ils poursuivront leurs combats.



« Ces politiciens viennent à Kanel juste pour réveiller d’anciennes histoires qui peuvent encore séparer les populations de Kanel », disent ces jeunes qui accusent les politiciens de ne rien faire à Kanel.



Les populations de Kanel ont met une liste de revendications à la table du gouvernement qu’ils demandent toujours. Sur le secteur de la santé, un hôpital est sur place depuis 2ans mais qui n’a pas démarré par manque d’équipement.





Dans le secteur de l’éducation, les écoles sont délabrées. Les classes sont surchargées, plus de 80 élèves par classes et 4 élèves par table banc. Le manque d’électricité est aussi noté dans ces écoles.





Les jeunes n’ont pas manqués de fustiger l’inexistant d’assainissement. Ainsi au moment de la saison des pluies, toutes les populations Kanéloises n’échappent pas à certaines maladies comme le paludisme.





Ces jeunes mets en garde le gouvernement et à tous les autres politiciens. Ils soutiennent : « stop à vous politiciens ».





Thierno Malick Ndiaye









