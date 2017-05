Les premiers pas de Brigitte Macron à l'international

Visite au musée

Elle effectue ses premiers pas d'épouse de chef d'Etat lors d'un déplacement à l'international, mais Brigitte Macron, l'épouse du président français, n'était pas présente lors de la première rencontre entre ce dernier et son homologue américain Donald Trump , ce jeudi, à Bruxelles.Les deux chefs d'Etat se sont en effet retrouvés peu après 13 heures à l'ambassade américaine, pour un déjeuner de travail, organisé en marge du sommet de l'OTAN. Mais seule Melania Trump accompagnait son époux.Et pour cause, Brigitte Macron préparait de son côté sa visite au musée Magritte, première étape du programme de visite pour les conjoints de chefs d'Etat qui ont répondu à l'invitation du Premier ministre belge Charles Michel.

Avant cette étape au musée, pour laquelle elle disposait d'un traducteur étant donné que la visite était anglais, Brigitte Macron a choisi de passer du temps avec Amélie Derbaudrenghien, la compagne du Premier ministre belge Charles Michel, qui est venue l'accueillir au pied de l'avion et avec qui elle s'entend très bien. Les deux couples avaient d'ailleurs déjeuné ensemble il y a quelques semaines.



Les deux femmes ont déjeuné ensemble ce midi, avant de se séparer et de se retrouver au musée. Le reste du programme était notamment marqué par une visite de la maroquinerie Delvaux, plus ancienne maroquinerie de luxe belge.



Une délégation de six personnes

Pour cette première visite à l'étranger en tant qu'épouse du président de la République, Brigitte Macron est accompagnée de six personnes, soit l'une des plus petites délégations de ce sommet de l'OTAN.



En comparaison, la First Lady américaine, Melania Trump, et l'épouse du président turc Recep Tayyip Erdogan, Emine Erdogan, sont accompagnées de plusieurs dizaines de personnes.