Les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron, se sont entretenus sur diverses questions

Le président sénégalais était reçu à l'Elysée, ce lundi matin, avant de s'envoler pour l’Allemagne où il doit participer à la réunion préparatoire au G20. Macky Sall et Emmanuel Macron ont passé en revue les grands dossiers de la coopération: lutte contre le terrorisme, réchauffement climatique, développement et partenariats économiques.



Dans un discours retransmis par le site d’information afrique.midi.com, Macky Sall a salué ‘’la coopération bilatérale sans nuage" entre la France et le Sénégal, et rappelé les accords signés avec les autorités françaises lors de sa visite d’Etat en novembre, à Paris.



Il a évoqué le projet de haute technologie du Train express régional (TER) entre Dakar et l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, qui est selon lui ‘’un projet d’un partenariat franco-africain rénové", a constaté l'Aps.



Macky Sall, qui est aussi revenu sur le transfert de technologie avec le projet du Super calculateur dans le cadre de la Stratégie numérique du Sénégal, a souligné les efforts entrepris dans les domaines de l’éducation et de la formation.



Sur le plan de la sécurité, le chef de l’Etat a salué le rôle de la France dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, assurant que le Sénégal est aussi largement engagé dans la recherche de la paix et la lutte contre le terrorisme.



En substance, Macky Sall a souligné la nécessité de combattre le phénomène terroriste, estimant que l’Afrique ‘’ne doit pas être le ventre mou du terrorisme’’.



Abordant la question du climat, le président de la République a soutenu que l’Afrique, qui est une ‘’victime’’ de la pollution, est aux côtés de la France pour la défense de l’Accord de Paris, signé en décembre 2015.



Auparavant, Emmanuel Macron a salué ‘’la relation bilatérale extrêmement forte’’ entre la France et le Sénégal, dont il a mis en exergue ‘’la solidité et l’attractivité économiques’’ grâce aux projets d’infrastructures comme le TER, les énergies renouvelables, la création d’une nouvelle compagnie aérienne, etc.



Il a salué l’engagement du Sénégal dans la lutte contre le terrorisme et souligné la nécessité d’une ‘’stabilisation’’ en Guinée-Bissau.



Emmanuel Macron a indiqué ‘’l’attachement’’ de la France et du Sénégal à l’Accord de Paris sur le climat, au renforcement des secteurs de l’éducation et de la formation, ainsi qu’à la lutte contre le fondamentalisme".





