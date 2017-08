Les principaux transferts des joueurs africains qui évoluent en Europe Le marché des transferts européen a ouvert ses portes depuis le 1er juin 2017 et sera clos le 31 août. Retrouvez quotidiennement avec RFI, les signatures officielles concernant les principaux internationaux et espoirs africains qui évoluent en Europe.

AFRIQUE DU SUD

L'ailier de 35 ans Steven Pienaar rentre en Afrique du Sud, laissant le club anglais de Sunderland.Il portera les couleurs du Bidvest Wits FC.

ALGERIE

Ryad Boudebouz, milieu de terrain de 27 ans, rejoint le Bétis Séville en Espagne pour 4 ans. Le transfert est estimé à 7 millions d’euros.





Farid Boulaya, milieu offensif de 24 ans, a signé pour 3 ans en faveur de Gérone, promu en Liga.

Rachid Ghezzal, milieu excentré, en fin de contrat à Lyon, s’est engagé avec l’AS Monaco pour quatre ans.

Adam Ounas, milieu offensif de 20 ans, quitte les Girondins de Bordeaux et s'engage avec Naples (Italie).

Rafik Halliche est de retour en Europe. Le défenseur central de 30 ans a signé à Estoril au Portugal.

Sofiane Hanni continue avec Anderlecht en Belgique. Le milieu offensif de 26 ans a prolongé jusqu’en 2022.

L'attaquant de 27 ans Nabil Ghilas a quitté Gaziantepspor pour un autre club turc, Göztepe.

Idriss Saadi, l’attaquant international algérien, transfuge de Cardiff City s’est engagé pour 4 ans avec le RC Strasbourg (Ligue 1).,

BENIN

Steve Mounié quitte la Ligue 1 et va découvrir la Premier League. L’attaquant va jouer pour Huddersfield Town, promu parmi l’élite anglaise. Le club a confirmé son transfert pour quatre ans.

BURKINA FASO

Alain Traoré quitte Kayserispor en Turquie. Le frère ainé de Bertrand rejoint Al-Markhiyah, au Qatar. Le milieu offensif de 28 ans s’est engagé pour deux saisons.

Bertrand Traoré, attaquant de 21 ans, s'est engagé pour cinq saisons avec l'Olympique Lyonnais en provenance de Chelsea. Le montant du transfert est de 10 millions d'euros.

Très en vue à la CAN 2017 au Gabon, Yacouba Coulibaly va tenter sa chance en Europe. Le latéral gauche international burkinabè quitte le RC Bobo-Dioulasso pour Le Havre en Ligue 2 française. Il a paraphé un contrat de deux années.

Le FC Metz cède une nouvelle fois Moustapha Kaboré. Déjà prêté à Sedan la saison dernière, l’attaquant international burkinabè prend la direction du RCF Seraing, en troisième division belge.

Arrivé en provenance de Santos Cape Town en Afrique du Sud, Issouf Paro rejoint la France à Niort en Ligue 2. Le défenseur central de 22 ans s’est engagé pour 3 ans.

CAMEROUN

Aurélien Chedjou, défenseur de 31 ans, est transféré de Galatasaray à l’Istanbul Basaksehir (Turquie).

Christian Bekamenga, attaquant de 31 ans, rejoint la Chine et le Liaoning FC.

L'ailier de 27 ans Olivier Boumal a quitté la Grèce et le Panathinaïkos direction la Chine et le Liaoning.

Felix Eboa Eboa, défenseur central de 20 ans, passe du Paris SG à Guingamp (France)

Le gardien Carlos Kameni, 33 ans, quitte Malaga pour Fenerbahçe en Turquie.

Libre de tout contrat après trois saisons passées à Schalke 04, Eric Choupo-Moting a signé à Stoke City en Angleterre pour trois ans.

Tottenham annonce un accord avec l'Olympique de Marseille pour le transfert définitif de Clinton Njie, 23 ans. L'attaquant formé à l'Olympique lyonnais était prêté la saison dernière par les Spurs à l'OM. L'option d'achat automatique de 7 millions d'euros semble bien avoir été activée.

Le défenseur central de l'Olympique lyonnais Nicolas Nkoulou a été prêté avec option d’achat au Torino (Serie A).

Ndip Tambe quitte le Spartak Trnava en Slovaquie. L’attaquant rejoint pour deux ans Adana Demirspor en D2 turque.

André-Frank Zambo Anguissa rempile avec l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain défensif de 21 ans a prolongé jusqu’en 2021.

CAP-VERT

L'attaquant Nuno Da Costa, 26 ans, va découvrir la Ligue 1. Il s’est engagé pour quatre ans en faveur du promu, Strasbourg.

CENTRAFRIQUE

Cédric Yambéré, défenseur central de 26 ans, quitte Bordeaux pour Dijon avec un bail de deux ans.

COMORES

Chaker Alhadhur, 25 ans, va tenter de rebondir en Ligue 2. Le latéral de Caen est prêté pour un an au promu Châteauroux, sans option d’achat.

Djamel Bakar, 28 ans, quitte la Belgique et s’est officiellement engagé avec Tours en Ligue 2.

CONGO

L'attaquant d’Angers, Fodé Doré, 28 ans, a été prêté pour une saison à Clermont en Ligue 2.

COTE D'IVOIRE

Kouadio-Yves Dabila s'est engagé pour trois ans avec Lille. Le jeune défenseur central de 20 ans a choisi de quitter l'AS Monaco pour rejoindre la formation nordiste entraînée par l'argentin Marcelo Bielsa.

Seydou Doumbia, attaquant de 29 ans, est prêté pour une saison par l’AS Rome au Sporting Portugal.

Le milieu de terrain de 24 ans, Cheick Doukouré, quitte le FC Metz pour l’Espagne dans le club de Levante.

Abraham Guié Guié, attaquant de 30 ans, signe à l'US Orléans (Ligue 2) en provenance de l'Apollon Limassol (Chypre).

Wilfried Kanga, attaquant de 19 ans, arrive à Angers pour trois saisons.

Franck Kessié, milieu de terrain de 20 ans, prêté deux ans par l'Atalanta Bergame (Italie) avec obligation d'achat à l’AC Milan (Italie).

Arouna Koné, attaquant de 33 ans laissé libre par Everton, s’est engagé pour 2 ans en faveur de Sivasspor en Turquie.

Le milieu de terrain Habib Maïga, 21 ans, a prolongé avec Saint-Etienne jusqu’en 2020.

Nicolas Pepé, attaquant, 22 ans, quitte Angers pour Lille (France).

Yaya Touré, milieu de terrain de 34 ans, prolonge à Manchester City (Angleterre)

Wilfried Zaha, attaquant de 24 ans, prolonge à Crystal Palace (Angleterre).

Yaya Sanogo tourne la page Arsenal. Libre de tout contrat, l'attaquant franco-ivoirien de 24 ans rejoint Toulouse (France). Il s'est engagé jusqu'en 2020.

Le défenseur franco-ivoirien de 26 ans, Willy Boly, a été prêté par le FC Porto (Portugal) à Wolverhampton (2e division anglaise).

Après plusieurs semaines de tension, l'attaquant Giovanni Sio a enfin quitté Rennes, où il était indésirable, mais reste en Ligue 1 en s'engageant avec Montpellier.

EGYPTE

Essam El Hadary, 44 ans, est devenu le premier gardien de but étranger à signer avec un club saoudien : Al Taawoun FC. Il jouait auparavant pour le club égyptien Wadi Degla.

Mohamed Salah, attaquant de 25 ans, quitte l’AS Rome (Italie) pour Liverpool (Angleterre).

L'attaquant de 22 ans surnommé Trezeguet a été prêté par Anderlecht (Belgique) à Kasimpasa (Turquie).

Ahmed Hegazy, défenseur d'Al Ahly, rejoint en prêt avec option d'achat, le club anglais de West Bromwich Albion (Premier League).

GABON

En fin de contrat, Bruno Ecuele Manga continue avec Cardiff City, en Championship pour deux années supplémentaires.

Denis Bouanga, attaquant de 22 ans, a prolongé jusqu’en 2021 avec Lorient en Ligue 2.

Mario Lemina, milieu de terrain de 23 ans, quitte la Juventus pour Southampton, avec qui il s'est engagé pour cinq ans.

Lévy Madinda, milieu de terrain de 25 ans, laissé libre par le Celta Vigo (Espagne) signe à l’Asteras Tripolis.

Didier Ovono, l'ex-capitaine des Panthères qui a pris sa retraite internationale, s’est engagé pour un an en faveur du Paris FC (Ligue 2 française).

Lloyd Palun quitte le Red Star et file au Cercle de Bruges en D2 belge pour deux saisons.

Merlin Tandjigora, milieu de terrain de 27 ans, quitte le Meizhou Hakka (D2 chinoise) et signe pour deux ans en faveur de Belenenses au Portugal, pensionnaire de Liga NOS.

GAMBIE

L'attaquant international Modou Barrow, 24 ans, signe 4 ans à Reading en D2 anglaise. Il jouait à Swansea.

Yusupha Njie, attaquant de 23 ans, quitte le FUS de Rabat pour le Portugal où il est prêté un an au Boavista FC.

GHANA

Après Anderlecht, le latéral gauche polyvalent Frank Acheampong s’envole pour la Chine. L’international ghanéen a été prêté pour une saison au Tianjin Teda.

Prêté à l’Etoile Rouge Belgrade cette saison, l’attaquant Richmond Boakye s’est engagé définitivement avec le club serbe.

L’attaquant Asamoah Gyan (31 ans), qui était en fin de contrat au Shanghai SIPG en Chine, a signé pour deux saisons à Kayserispor en Turquie.

Bernard Mensah a été cédé pour un an à Kasimpasa en Turquie par l’Atletico Madrid.

Après avoir résilié son contrat avec Panathinaïkos (Grèce) Mubarak Wakaso s'est engagé pour 3 ans avec le deprtivo Alaves (Liga).

GUINEE

Le Belgo-Guinéen Ibrahima Cissé, milieu de terrain de 23 ans, a été transféré du Standard Liège (Belgique) à Fulham (2e division anglaise).

Sadio Diallo signe en Turquie chez le promu Yeni Malatyaspor. Le milieu offensif a paraphé un contrat de deux ans.

Baïssama Sankoh, latéral droit, a signé lundi pour trois ans en faveur de Caen.

L’attaquant international guinéen Mohamed Yattara, formé à Lyon, rejoint définitivement Auxerre (Ligue 2) où il a avait été prêté la saison dernière.

MALI

Ousseynou Cissé, milieu défensif de 26 ans, rejoint le MK Dons en D3 anglaise. Il a rompu son contrat avec Tours en Ligue 2.

Lassana Coulibaly reste en Ligue 1. Le milieu de terrain a rejoint Angers pour 4 ans en provenace de Bastia.

Abdoulaye Keita, le milieu de terrain de Bastia, quitte la Corse. Le défenseur de 24 ans rebondit en Ligue 2, au Havre, où il a signé pour trois ans.

Le défenseur latéral de Lille, Youssouf Koné, a été prêté un an au Stade de Reims.

Prêté à Auxerre par Nantes la saison dernière, Birama Touré rejoint définitivement le club bourguignon (Ligue 2).



MAROC

Défenseur central de 28 ans, Mohamed Abarhoun a signé pour deux saisons en faveur de Moreirense (première division) au Portugal.

Le Marocain Yunis Abdelhamid quitte Dijon. Le défenseur central a signé pour 3 ans à Reims en Ligue 2.

Sofyan Amrabat, milieu de terrain de 20 ans, rejoint le champion des Pays-Bas, le Feyenoord Rotterdam.

Le milieu de terrain offensif Younes Belhanda (27 ans, Dynamo Kiev) prend la direction Galatasaray en Turquie. La formation stambouliote débourse huit millions d'euros pour s'offrir les services du Lion de l'Atlas.

Mehdi Benatia, défenseur central de 30 ans, reste définitivement à la Juventus Turin (Italie) jusqu’en 2020 après avoir été prêté par le Bayern Munich (Allemagne).

Débarqué à l’AS Monaco en 2012, l’arrière latéral Nabil Dirar quitte la principauté pour le club turc de Fenerbahçe.

Moins d'un an après son arrivée en Espagne à Grenade, Mehdi Carcela-Gonzalez fait ses valises. Après la Belgique (Standard de Liège), la Russie (Anzhi Makhachkala) et le Portugal (Benfica), le milieu offensif va découvrir la Grèce avec l'Olympiacos. Il a paraphé un bail de trois saisons.

Le Franco-marocain Kévin Malcuit rejoint Lille. Le désormais ex-défenseur de Saint-Etienne a signé pour cinq ans avec le Losc.

A 37 ans,Youssouf Hadji a prolongé d’un an avec Nancy.

Le Franco-Marocain Amine Harit a été transféré de Nantes (France) à Schalke 04 (Allemagne).

Fahd Moufi, international espoir, quitte l'Olympique lyonnais, son club formateur avec lequel il n'a jamais joué au niveau professionnel. L'arrière droit s'est engagé pour trois saisons avec le CD Tondela (Portugal).

Le défenseur central Manuel Da Costa quitte l'Olympiakos (Grèce) et s'engage en faveur de l’Istanbul Başakşehir (Turquie).

Le gardien marocain Yassine El Kharroubi quitte la Bugarie et rentre au pays. L'international de 27 ans a paraphé un contrat de trois ans avec le Wydad Casalanca.

MAURICE

Le Franco-Mauricien Wesley Saïd, ailier gauche de 22 ans, a quitté Rennes pour un autre club français, Dijon.

MAURITANIE

Diallo Guidileye quitte Nancy. A 27 ans, le milieu de terrain international a signé pour deux ans à Gençlerbirigi en Turquie.

NIGERIA

Henry Onyekuru rejoint la Premier League. L’attaquant nigérian de 20 ans a signé pour 5 années à Everton. Dans la foulée, il a été prêté un an à Anderlecht en Belgique.

Emmanuel Emenike a quitté Fenerbahçe et a rejoint l’Olympiakos pour deux ans.

Elderson Echiejile a quitté l'AS Monaco. Le défenseur s'est engagée pour une saison avec le club truc de Sivasspor.

Le latéral droit de 20 ans, Ola Aina, est prêté par Chelsea à un autre club anglais Hull City (2e division).

Le milieu offensif de 21 ans, Uche Agbo, a quitté Watford (Angleterre) pour le Standard Liège (Belgique).

L'attaquant Kelechi Iheanacho s'est engagé avec Leicester pour 5 ans et 28 millions d'euros en provenance de Manchester City.

RD CONGO

Jonathan Bolingi a été prêté avec option d’achat à Mouscron de la part du Standard de Liège.

Anthony Walongwa, défenseur central de 23 ans, prolonge son contrat avec le FC Nantes (France) jusqu'en 2019.

Dodi Lukebakio ne restera pas à Anderlecht. L’attaquant a été prêté avec option d’achat à Charleroi (Belgique).



SENEGAL

En fin de contrat à Valenciennes (Ligue 2), le défenseur polyvalent, Saliou Ciss rejoint Angers (Ligue 1) pour trois ans.

Famara Diedhiou, attaquant de 24 ans, quitte Angers, un an après son transfert en provenance de Clermont (L2). Il rejoint Bristol City pour 4 années, en deuxième division anglaise. Le montant du transfert s'élève à six millions d'euros, précise Bristol, qui réalise ainsi le plus gros transfert de son histoire.

Assane Dioussé rejoint l’AS Saint-Etienne. Le milieu de terrain de 19 ans a signé jusqu’en 2022.

Babacar Gueye, attaquant de 22 ans, en contrat avec Hanovre jusqu’en juin 2019, fait l’objet d’un nouveau prêt en Belgique. Il portera les couleurs de Saint-Trond.

Adama Mbengue, tout jeune international, va découvrir l’Europe. A 23 ans, le latéral gauche rejoint Caen. En provenance de Diambars, il s’est engagé pour quatre saisons.

Le milieu de terrain international, Papa Alioune Ndiaye, formé à Diambars quitte Osmanlispor et signe à Galatasaray.

Pape Sané, attaquant de 25 ans, a été prêté pour une année à Auxerre (Ligue 2) par Caen.

Nouveau défi en Ligue 1 française pour Issa Cissokho, 32 ans. Après six mois à Angers, le défenseur sénégalais rejoint Amiens. Il a signé pour un an avec le promu.

Le gardien de but de 23 ans, Alfred Gomis, est prêté par le Torino à un autre club italien, le SPAL 2013.

Cheikh N'Doye va découvrir un nouveau pays. L'attaquant de 31 ans quitte Angers, où il était en fin de contrat. Il portera désormais les couleurs de Birmingham City, club de deuxième division anglaise.

Retour en Europe pour Moustapha Bayal Sall. Après une saison à Al-Arabi au Qatar, le défenseur a signé en Belgique avec le Royal Antwerp. Son contrat : un an + un an en option.

Ismaïla Sarr a quitté Metz pour Rennes. Le montant du transfert du jeune milieu de terrain de 19 ans est de 17 millions d'euros.

TOGO

Djené Dakonam, 25 ans, latéral arrière gauche, s’est engagé pour 4 ans en faveur de Getafe, promu en Liga.

TUNISIE

Après Nîmes en L2, Larry Azouni rejoint la première division belge. Le milieu de 23 ans s’est engagé pour 3 ans avec Courtrai.

Syam Ben Youssef a résilié son contrat avec Caen. Le défenseur central va rebondir à Kasimpasa, 8e du dernier championnat turc.

Dylan Bronn, 22 ans, rejoint La Gantoise en Belgique. Le défenseur a signé jusqu’en 2021.

Saîf-Eddine Khaoui, milieu offensif de 22 ans, a été prêté par Marseille pour un an à Troyes.

Mohamed Larbi rebondit en Turquie après avoir quitté Sochaux (Ligue 2). Le milieu offensif s’est engagé pour deux ans en faveur de Samsunspor en D2 turque.

Naïm Sliti, sous contrat avec Lille jusqu'en 2020, est prêté à Dijon pour une saison avec option d'achat par le Losc, où Marcelo Bielsa, le nouvel entraîneur argentin, ne compte pas sur lui.

ZAMBIE

Stoppila Sunzu reste en Russie. Prêté par Lille à Arsenal Toula en février dernier, le défenseur est de nouveau prêté par les Dogues au club russe.

Après cinq années passées en Turquie, le défenseur central international congolais Larrys Mabiala, 29 ans, part aux Etats-Unis. Il rejoint les Portland Timbers.

Paul-José Mpoku ailier de 25 ans, retourne au Standard de Liège, son club formateur. Il quitte le Chievo Vérone en Italie.

Prêté par Anderlecht, Fabrice Nsakala, milieu de terrain de 26 ans poursuit l’aventure avec Alanyaspor. Il s’est engagé pour une durée de trois ans avec la formation turque.

L'ailier de 26 ans Gaël Kakuta est de retour dans son pays natal. Il a quitté la Chine et le Hebei Fortune pour signer à Amiens, promu en première division française, jusqu'en 2021.

Le défenseur de 29 ans Wilfred Moke a quitté le Steaua Bucarest (Roumanie) pour Konyaspor (Turquie).

L'attaquant de 22 ans Chadrac Akolo a été transféré du FC Sion (Suisse) au VFB Stuttgart (Allemagne).

L'ailier franco-congolais de 19 ans Jonathan Ikoné a été prêté par le PSG à un autre club français, Montpellier.

Auteur de 30 buts en 47 matchs avec Notthingham Forrest (D2 anglaise), Britt Assombalonga a été tranféré à Middlesborough (Premier League) avec la somme record de 15 millions d'euros.



