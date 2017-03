Les professionnels de la presse en ligne initiés sur les enjeux de la prévention de l’extrémisme violent en Afrique Cette formation est destinée aux acteurs de la presse en ligne (journalistes, éditorialistes et blogueurs) au Sénégal dans le cadre de la prévention de l’extrémisme violent Initiatives de Collaboration avec Timbuktu Institute dans le cadre de la Première Chaîne YouTube sur l’éducation à la paix en Afrique : Educating for Peace. Elle va se tenir ce mercredi 22 mars 2017 dans les locaux Timbuktu Institute.

Dans ce contexte, plusieurs interrogations se posent :

Comment font-ils pour équilibrer l’information utile avec la volonté manifeste des terroristes d'actionner le levier médiatique pour diffuser leur idéologie meurtrière et accentuer l'effet de sidération de l'opinion publique ?

Quelles mesures les médias prennent-ils pour éviter que la couverture de l'information ne permette aux terroristes de promouvoir leurs croyances haineuses et les actes barbares qui l'accompagnent ?

Pour tenter d’y répondre, une formation de deux jours dans les locaux de Timbuktu Institute sur les enjeux de la prévention de l’extrémisme violent et le traitement des questions liées au terrorisme est destinée aux différents acteurs de la presse en ligne.



Objectifs de cette formation



Sensibiliser aux différents concepts et aux enjeux liés à la prévention de l'extrémisme violent et le traitement des questions liées au terrorisme notamment l’utilisation d’une certaine terminologie parfois confuse (islamistes, djihadistes, etc.)

Transmettre des pratiques, des grilles d’analyse et une sensibilisation de base

Répondre aux différentes interrogations sur les différentes thématiques



Application de la règle de Chatham House Clause :



« « Quand une réunion, ou l'une de ses parties, se déroule sous la règle de Chatham House, les participants sont libres d'utiliser les informations collectées à cette occasion, mais ils ne doivent révéler ni

L’identité, ni l'affiliation des personnes à l'origine de ces informations, de même qu'ils ne doivent pas révéler l'identité des autres participants. »



Les thèmes qui seront abordés : Module 1 : Analyse des différentes définitions liées sur les enjeux de la prévention de l'extrémisme violent et le traitement des questions liées au terrorisme

: Analyse des différentes définitions liées sur les enjeux de la prévention de l'extrémisme violent et le traitement des questions liées au terrorisme Module 2 : Traitement de l’information sur Internet (buzz informationnel, différences des types d’information, Darknet…)

: Traitement de l’information sur Internet (buzz informationnel, différences des types d’information, Darknet…) Module 3 : Le rôle du journaliste dans le cadre de la prévention à l’extrémisme violent et l’éducation à la paix

: Le rôle du journaliste dans le cadre de la prévention à l'extrémisme violent et l'éducation à la paix Réflexion en groupes de travail sur de bonnes pratiques et orientation stratégiques dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent Initiatives de Collaboration avec Timbuktu Institute dans le cadre de la Première Chaîne YouTube sur l'éducation à la paix en Afrique : Educating for Peace)

