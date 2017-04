«Les prostituées de luxe habitent généralement nord foire, Yoff, Liberté 6..................»

«Je suis allé sur google pour rechercher ka… b… s…f ou dakar massage et je me suis retrouvé sur le lien indiqué. Quand j’ai cliqué sur le lien, il y a eu un avertissement qui indiquait qu’il fallait avoir plus de 18 ans pour entrer sur le site. Malgré tout, même si tu n'as pas 18 ans, tu peux continuer parce que il n’ya aucun moyen de vérification ou de coercition. Ainsi, j’ai ouvert le lien et je suis allé sur la page du site AFRIBABA où se trouvent des annonces de filles qui couchent contre espèces sonnantes et trébuchantes. Le prix de la passe varie de 10.000 à 25.000 francs. Dans les annonces, il y a un numéro de téléphone et une indication sommaire de l'adresse. Généralement, les filles habitent Nord Foire, Yoff , Liberté 6..................C’est là que j’ai appelé pour dire que j’ai vu le numéro sur un site et lui demande si c’était bien elle qui s'y était inscrite. A sa réponse, je lui demandais le prix. Si c'est cher, je lui demande de diminuer. Elle essaie de maintenir le prix en me faisant croire qu’elle était une nymphe unique, qu’elle a des fesses incroyables et que son sexe est très propre en plus qu’elle accepte toutes les positions, des pi… et des préliminaires à vous couper le souffle. Si vous tombez d'accord, tu vas au lieu indiqué, tu paies d'abord et tu fais ensuite ce que tu dois faire ».

Recueillis par Massène DIOP