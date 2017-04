Les raisons du divorce de Janet Jackson dévoilées

Cette source explique ainsi : "Elle avait l'impression de ne plus pouvoir être elle-même. Elle a commencé à penser que sa carrière en souffrait et elle en a voulu à Wissam pour ça. Elle ne pouvait pas être qui elle souhaitait, elle voulait plus de liberté." Puis elle rajoute : "Wissam voulait une femme qui respectait les traditions musulmanes. Bien avant la naissance du bébé ils s'étaient engueulé et souvent pris la tête." Peu après l'annonce de ce divorce une autre source annonçait : "Elle pensait qu'il était devenu trop envahissant pendant la grossesse et elle l'a déjà autorisé à dicter son apparence et même lui dire la façon dont elle devait se produire en concert."



Mariés depuis 2012

Les deux tourtereaux s'étaient mariés secrètement en 2012 mais cette relation ne sera officialisée qu'un an plus tard, en 2013. La soeur de Michael Jackson est tombée enceinte de manière assez miraculeuse à l'âge de cinquante ans, et a donné naissance le 3 janvier dernier à une petite fille prénommée Eissa Al Mana.