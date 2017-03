Les ravages de l’alcool en sachet en Afrique

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2017 à 21:24 | | 0 commentaire(s)|

Des petits sachets, contenant de l’alcool, font notamment des ravages chez les écoliers. C’est une pratique qui touche surtout les couches les plus démunies de la population. La vente d’alcool en sachet s’est multipliée dans de nombreux pays d’Afrique, au point de faire partie de l’attirail de certains écoliers. “Facilement dissimulables dans des poches de pantalons ou des sacs d’écoliers, ils entrent facilement dans les salles de classe. Dans certains établissements scolaires, on peut ainsi voir des jeunes élèves sucer, entre deux cours, des sachets de 50 millilitres”, rapporte l’AFP.



D’autant que les prix sont plus qu’abordables, environ 20 centimes d’euro le sachet. À tel point que les ventes sont parfois supérieures à celles des sodas. Sauf que les conséquences sur la santé sont néfastes. Comme le rapporte Francetvinfo, cela a poussé certains gouvernements à agir.

La consommation d’alcool en hausse Après le Sénégal, le Cameroun, la Côte d’Ivoire ou encore le Rwanda et le Malawi, la Tanzanie a interdit la vente d’alcool en sachet, à partir du 1er mars prochain. Mais les mesures ne sont pas suffisantes, et le marché parallèle se développe, comme dans la capitale du Cameroun, Yaoundé.



Le journal Cameroon-Info a enquêté, et le bilan est inquiétant. “Il n’y a pas de contrôle. Quand bien même certains employés du ministère du Commerce nous approchent, on leur fait savoir que nous ne sommes pas au courant de l’interdiction. Et s’ils insistent, on s’arrange et ils s’en vont”, explique une vendeuse de “sachets de whiskies”. La consommation d’alcool serait en hausse dans plusieurs de ces pays, notamment chez les jeunes.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook