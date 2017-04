Les récits des chroniqueurs portugais sur le séjour du Prince wolof Boumi Dyélen Ndiaye au Portugal en 1488 (Par Diawdine Amadou Bakhaw DIAW)

A l’occasion de la visite officielle au Sénégal du Président de la République portugaise, Marcel Nuno Duarte Rebelo de SOUSA ,les 12 et 13 avril 2017, il y a lieu de rappeler que les relations entre les deux pays furent les plus anciennes, entre une nation européenne et un peuple d’Afrique subsaharienne.



Les navigateurs portugais découvrirent les côtes sénégalaises, dès l’an 1444 et furent les seuls européens à les fréquenter jusqu’à ce que, vers 1540, les normands français commencèrent à leur tour, à venir y commercer.



Les premiers contacts des portugais s’effectuèrent avec les peuples du littoral surtout les wolofs qu’ils dénommaient dans leurs chroniques Ziloffi , Jalofos ou Gyloffos, ces derniers qui ne connaissaient de blancs que les Portugais donnaient le nom de Portougal (Tougal) à toute l’Europe, dénomination restée jusqu’à nos jours .



Du XVe au XVIIe siècle, des chroniqueurs portugais à travers des écrits de voyage, des compilations fournirent des informations ethnographiques, économiques inestimables sur les peuples de la Sénégambie à savoir les tucurol (toucouleurs), les barbacinis (sérères), les jolofo et les mandingas.



Une de ces chroniques portugaises nous relate le séjour au Portugal du prince wolof, Boumi Dyélen Ndiaye, (Bemoi Gilem pour les Portugais) du mois d'octobre à novembre 1488 dans la cour du Roi Dom Joâo II.



Le récit du chroniqueurs portugais rejoint ici et recoupe la tradition orale des anciens royaumes du Walo et du Diolof .



En effet, d'après l'historien walo walo, Yoro Boly Dyao, «le Bourba Dyolof Biram était le fils de Dyelen, fils du Bourba Leyti, fils du Bourba Tyoukli, fils du Bourba Dyinyelane, fils du Bourba Saré, fils du premier Bourba Ndya­dyane. Le Bourba Biram avait un fils, nommé Dyelen, qu'il destinait à lui succéder et qui portait en conséquence, le titre de Boumi, que l'on donnait au successeur du roi régnant ».



Du côté maternel, le Boumi Dyelen Ndiaye était de la lignée matrilinéaire princière des Loggar du Walo, fils de la Linguère Yatta Tagne Mbodj, sœur du Brak Naatago Tagne Mbodj qui avait succédé, au Ouâlo, à son père le Brak Tyoukli Mbodj.



A la mort de son père, le Bourba Diolof Biram Ndiémé Eulér Ndiaye, le prince Boumi Dyelen ne put lui succéder, car vaincu au cours d'une guerre entre prétendants à la couronne du Diolof. Il se refugia au Walo, dans sa famille maternelle, avec ses partisans. Son oncle, le Brak Naatago Tagne Mbodj lui remit une escorte et le recommanda à ses amis portugais installés au comptoir d'Arguin (site situé sur la côte atlantique de la Mauritanie au nord de Nouakchott).



Du comptoir d'Arguin, il s'embarqua avec une forte suite dans une caravelle portugaise pour débarquer à Lisbonne en octobre 1488, et il fut conduit avec son escorte à la cour royale, installée à l'époque à Setubal. Boumi Dyelen fut reçu solennellement par le Roi Dom Joâo II. Il prononça une longue allocution dans laquelle il rappela ses mésaventures, exposa sa demande de secours et se proclama prêt à se convertir au christianisme.



«Bemoi reprit en disant qu'il demandait secours et justice. Hélas, il n'était pas encore chrétien, et c'est pour cette raison que ses premières demandes avaient été rejetées; que sans aucun doute la situation avait changé puisque lui-même et tous les siens qui étaient présents, où ne manquaient ni les nobles ni les gens bien-nés, conseillés autrefois par les sages admonestations du roi, venaient aujourd'hui se remettre entre ses mains; qu'ils étaient donc prêts à recevoir le baptême, en raison, et beaucoup d'autre toutes aussi bonnes, le prince noir termina son discours.»



Dans les jours qui suivirent, eurent lieu de nombreuses festivités. II y eut notamment des courses de taureaux et des tournois. Les guerriers wolofs soulevèrent l'admiration de la cour royale par leurs prouesses aux exercices équestres. Boumi Dyelen eut aussi plusieurs entrevues avec Dom Joâo II. Le 3 novembre, Boumi Dyelen fut baptisé chrétien et prit le prénom du roi et se fit appeler Joâo Ndiaye. Les gens de sa suite suivirent son exemple. Le 7 novembre, il fut armé chevalier, reçut un blason et fit allégeance au roi du Portugal.



Dom Joâo II envoya une flotte de vingt caravelles dirigée par l'amiral Pero Vaz de Cunha pour appuyer son nouveau protégé dans sa reconquête du pouvoir au Diolof. L'escadre avait prévu de construire une forteresse dans une possession du Walo, à l’ile Ndar située à l'embouchure du fleuve Sénégal et à partir de laquelle, Boumi Djelen espérait s'ouvrir un chemin vers le Diolof. Mais pour des raisons demeurées obscures, l'amiral Pero Vaz de Cunha assassina Boumi Djelen et mit fin à l'aventure.

Les textes portugais nous renvoient une image très positive de ce prince. Ils sont élogieux sur son apparence physique, sa prestance et ses belles manières. Son assassinat fut réprouvé tant le prince wolof était apprécié à la cour.



Sa mort est aussi relatée dans la tradition orale par Yoro Boly Dyao: «Boumi Dyelen était l'ami d'un Portugais nommé Domingo, et leur amitié était si grande qu'il l'accompagna jusqu'au Portugal. IIs revinrent au Sénégal, et un jour que le Boumi discutait à Del, avec son ami Domingo, il s'oublia jusqu'à le maltraiter, et Domingo le tua d'un coup de fusil.»

Notons enfin que d'après le chroniqueur fountanké, Siré Abass Sow, la descendance de Boumi Dyelen se retrouve à Horefondé, où s'était réfugié son fils Mbagne Dyelen Tassé Ndiaye, ancêtre des Farba Boummoudi Horefondé .



Le Diawdine Amadou Bakhaw DIAW

Grand Dignitaire du Walo







