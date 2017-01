Les réformes dans l’enseignement supérieur sont satisfaisantes, selon le Ministre Mary Teuw Niane Le professeur Mary Teuw Niane est revenu sur les réformes universitaires qui est également son secteur et les progrès de cet temple de savoir lors d’un entretien accordé à nos confrères du quotidien la Tribune.

« Je dirais que c’est la société qui a eu raison d’avoir le courage d’entamer des réformes sur cette invite du Président Macky Sall qui, déjà durant sa campagne électorale, avait bien perçue que notre système éducatif était en crise et qu’il fallait le reformer », martèle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mary Teuw Niane.



"Et dès son arrivée de concertations nationales sur l’avenir de l’enseignement supérieur, les assises de l’école", ajoute-t-il.



"Et vous le savez, reformer, c’est difficile. Parce qu’il faut changer la manière de percevoir les choses, il faut prendre des décisions qui touchent aux habitudes qu’ont les acteurs du système, il faut aussi parfois changer la gouvernance, changer les rapports…", a estimé M. Niane.



"Ces changements touchent parfois à des intérêts et il peut y avoir des cristallisations. Ceci, évidemment, souvent provoque des réticences, des oppositions. Et sans doute, c’est ce qui a eu lieu au début des réformes, mêmes si toutes les précautions avaient été prises d’en faire des reformes inclusives, partagées, concertées", c'est du moins ces propos.



Mais, petit à petit, la perception de la société, des acteurs a changé. Parce qu’ils ont vu que ce n’était pas simplement des promesses, mais aussi, que des actions concrètes étaient en train d’être réalisées.



Selon le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mary Teuw Niane, l’essentiel est fait. Mais, une réforme doit aussi être partagée et prise en compte par tout le monde. Sans doute, il y a encore des efforts à faire pour que les étudiants perçoivent tous les apports positifs que leur apportent les réformes et tout ce qui est en train d’ être fait et qui ne sera concret que dans quelques mois ou dans un an.



Comme par exemple, l’extension de la carte universitaire, c’est l’impact de la nouvelle politique des bourses, de l’assurance qualité, des laboratoires et des équipements en cours de construction.



Mais, le fait simplement de voir ces infrastructures émerger, je pense que c’est une assurance pour ces communautés-là. Il appartient au ministère de communiquer autour de cela.



De même, nous disons qu’en 2018, quasiment ce qui était prévu pour dix ans sera réalisé.



