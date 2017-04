Les services de sécurité de la Gambie ont exhumé 27 corps

Leader du parti PPP, Omar Jallow a révélé que les services de sécurité de la Gambie ont exhumé un total de 27 corps qui ont été secrètement enterrés pendant le règne de l'ancien Président, Yahya Jammeh. Il a déclaré devant ses militants de la commune de Kanifing, Banjul et de la région de la rivière Central, que les restes sont actuellement à la morgue de l’hôpital de Banjul pour l'identification.



A en croire, Omar Jallow non moins ministre de l'Agriculture, toutes ces victimes ont été exécutées par le régime de Jammeh. Toutefois, il rassure que les services de sécurité continuent les enquêtes sur les meurtres commis sous le régime de Jammeh et que le public sera informé de l'état d'avancement des investigations.



Le ministre de l'Agriculture accuse aussi l'ancien Président Yahya Jammeh d'avoir donné des centaines de milliers de dollars et des voitures de luxe à des artistes étrangers et à d'autres étrangers, tout en laissant les jeunes au pays sans emploi.



"Combien de jeunes pouvaient-être employés avec les milliers de dollars donnés à ses artistes Saikouba Bambino, Kumba Gawlo et Oumu Saine, ainsi que les voitures de luxe offertes, y compris au président de la Guinée, Alpha Condé", s'interroge Omar Jallow.



l'As