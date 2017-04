Les signares américaines (rediffusion)

En 1783, le gouverneur Le Brasseur écrivait : « On a voulu engager les signares à passer à Cayenne avec leurs captifs et elles s’y sont refusé, parce qu’elles sont instruites que les femmes de leur couleur ne jouissent d’aucune considération dans nos colonies et qu’en restant à Gorée, elles y sont des dames dispensées d’un travail ». Sur ce dessin de Pierre Jacques Benoît, extrait de « Voyage à Surinam » publié en 1839 (source Université de Virginie), on voit une « missie » (femme libre de couleur) amenant son enfant au baptême, accompagnée de ses deux esclaves, l’une portant l’enfant et l’autre la bible.



