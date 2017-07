Les sportifs de moins de 25 ans les mieux payés au monde. Pogba est 9e…

L’année 2016 dernière fut celle de Paul Pogba, d’abord finaliste de l’Euro avec l’équipe de France, avant son transfert pour Manchester United faisant de lui, le footballeur le plus cher de tous les temps. Le genre de performance dont l’impact est direct sur la fiche de paie. Ni une, ni deux, le milieu de terrain est devenu l’un des athlètes français les mieux payés, également parmi les mieux rémunérés des sportifs de moins de 25 ans, toutes disciplines confondues.



Paul Pogba a gagné plus de 18M€ sur la dernière année



C'est Forbes qui a dressé ce palmarès, qu'occupent majoritairement des basketteurs du championnat NBA, au nombre de cinq, contre trois footballeur, un joueur de football américain et un golfeur. Paul Pogba est le neuvième sportif de moins de 25 ans le mieux payé en 2017. Par « payé », il faut comprendre toutes les rémunérations de salaire, mais aussi de primes et du sponsoring. Sur l'année achevée, le Français âgé de 24 ans, a touché 18,2 millions d'euros. Ça n'en reste pas moins près de deux fois inférieur au Brésilien Neymar, leader de ce palmarès. L'attaquant du FC Barcelone a gagné près de 32,4 millions d'euros, à la faveur de ses émoluments en club, mais surtout de juteux contrats de sponsoring, dont Nike qui l'a choisi pour ambassadeur premium avec Cristiano Ronaldo. Les partenariats, c'est ce qui fait la différence entre les sportifs, à l'exemple de James Rodriguez, joueur du Real Madrid et star en Colombie.

Ou, dans un autre univers, comme Jordan Spieth, le golfeur qui monte et que les marques ont à la bonne : en 2016, il n’a gagné « que » 4,8 millions d’euros, de primes aux résultats sur les parcours de golf ; le reste des 21,8 millions d’euros gagnés, le numéro 3 mondial de la discipline le doit à ses partenariats.



source:sportune.fr



