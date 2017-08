«Les terroristes ont un projet de califat au Sahel d'ici 2025», révélation de Cheikh T. Gadio

"Les terroristes ont un objectif qui est d'avoir un califat islamique dans le Sahel à l'horizon 2025". C’est du moins la grosse révélation de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, qui était l'invité du Grand Jury de la Rfm de ce dimanche 20 août 2017.



Selon Cheikh Tidiane Gadio, l’union des Etats qui partagent le Sahel, ont l’obligation d’inclure dans le G5 du Sahel des pays tels que le Sénégal.



«C’était une grave erreur au plan paradigme, de dire que nous allons prendre cinq (5) pays du Sahel, et ne pas prendre le Sénégal. J’ajouterai qu’un projet pour le Sahel qui exclut l’Algérie, le Sénégal, le Maroc, le Nord-Nigéria, le Nord-Cameroun, est parti pour être un projet handicapé dès le départ».



C’est dans ce sens qu’il recommande qu’on mette sur pied, en lieu et place du G5, une nouvelle entité, le G5+5, qui sera composé des 5 précurseurs de cette entité, auxquels s’ajouteront ces 5 pays.



Car, martèle-t-il, «on ne peut pas négliger l’expérience de l’Algérie, les renseignements du Maroc, le plus grand PIB de l’Afrique qui est le Nigéria qui affronte actuellement Boko Haram et le Cameroun qui est une puissance sous- régionale ».